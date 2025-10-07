قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
كامل الوزير يكرم سائقًا لأمانته بعد تسليم حقيبة تحوي مليون جنيه

حمادة خطاب

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتكريم، محمود قطب احمد محمد سائق أتوبيس بشركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة  والذي يعمل بخط الإسكندرية / مطروح  نظراً لأمانته في العمل بعد أن عثر على شنطه بها مبلغ مالي يتعدى  المليون جنيه وجوازات سفر واوراق ومتعلقات شخصية بالأتوبيس المكلف بالعمل عليه وذلك بعد إنتهاء رحلته  و قام بتسليمها  لمباحث النقل وحيث تبين ان الشنطة تخص فتاتين أجنبيتين  واللائي حضرن إلى المحطة على الفور ، وتم تسليمهن الشنطة بمباحث النقل وحيث رفض  السائق الحصول منهن على أي مكافئة ، وقدمت الراكبتان الشكر والتحية للسائق ولوزارة النقل  على أمانة السائق وسرعة الاستجابة ورد الشنة.


وخلال فعاليات  التكريم أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  شهادة تقدير ومكافأة مالية  للسائق تقديرًا لامانته في العمل ، مؤكداً أن الوزارة  ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والامانة  والتفاني والانضباط مشيرا  الى انه نموذج مشرف و قدوة لكل العاملين والموظفين في  كافة وسائل المواصلات ومواقع العمل بمختلف الهيئات والشركات  لافتا الى ان هذا التكريم يأتي في إطار نهج الوزارة  بإثابة وتكريم المتميزين في جميع قطاعات الوزراة سواء في طوائف التشغيل المختلفة أو في طواقم الإدارة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة .

كامل الوزير سائق أتوبيس السياحة النقل

زيزو

أعراض الذبحة الصدرية

بالصور

تموين الشرقية يضبط 78 طن دقيق فاخر وزيت مجهول المصدر بمدينتى الزقازيق والعاشر من رمضان

5 فوائد صحية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

الأمطار الغزيرة تغمر شوارع فيتنام بسبب العاصفة الاستوائية ماتمو

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

عبد الله الثقافي

