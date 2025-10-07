كامل الوزير يكرم سائقًا لأمانته بعد تسليم حقيبة تحوي مليون جنيه

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتكريم، محمود قطب احمد محمد سائق أتوبيس بشركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة والذي يعمل بخط الإسكندرية / مطروح نظراً لأمانته في العمل بعد أن عثر على شنطه بها مبلغ مالي يتعدى المليون جنيه وجوازات سفر واوراق ومتعلقات شخصية بالأتوبيس المكلف بالعمل عليه وذلك بعد إنتهاء رحلته و قام بتسليمها لمباحث النقل وحيث تبين ان الشنطة تخص فتاتين أجنبيتين واللائي حضرن إلى المحطة على الفور ، وتم تسليمهن الشنطة بمباحث النقل وحيث رفض السائق الحصول منهن على أي مكافئة ، وقدمت الراكبتان الشكر والتحية للسائق ولوزارة النقل على أمانة السائق وسرعة الاستجابة ورد الشنة.



وخلال فعاليات التكريم أهدى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شهادة تقدير ومكافأة مالية للسائق تقديرًا لامانته في العمل ، مؤكداً أن الوزارة ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والامانة والتفاني والانضباط مشيرا الى انه نموذج مشرف و قدوة لكل العاملين والموظفين في كافة وسائل المواصلات ومواقع العمل بمختلف الهيئات والشركات لافتا الى ان هذا التكريم يأتي في إطار نهج الوزارة بإثابة وتكريم المتميزين في جميع قطاعات الوزراة سواء في طوائف التشغيل المختلفة أو في طواقم الإدارة بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة .