مدير إعلام بوكالة أونروا توضح أبرز ما مر به قطاع غزة على مدار عامين
عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر

وزير الخارجية بدر عبد العاطي
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
البهى عمرو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج ،   حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، ونتطلع إلى سرعة عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.


وقالوزير الخارجية: تحدثنا عن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي ستعقد في ألمانيا، وتناولنا اتفاق الهجرة الموقع بيننا وما يتضمنه من دخول العمالة المصرية إلى السوق الألماني.


وأشار وزير الخارجية، إلى أن المركز الألماني للتشغيل يقوم بدور هام في تدريب الشباب المصري لتأهيلهم لسوق العمل الألماني، وبحثنا تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.


وتابع: بحثنا النسخة الخامسة من منتدى أسوان الذي تحرص مصر على استضافته بمشاركة وزراء خارجية أفارقة، وناقشنا سرعة تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة ودخول المساعدات للقطاع.
وأضاف: ناقشنا سرعة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأكدنا الرفض الكامل لأي مساس بحصة مصر المائية وتصرفات إثيوبيا الأحادية، وقدمت الشكر لألمانيا لدعم مرشح مصر لرئاسة منظمة اليونسكو، ونتطلع لمشاركة الرئيس الألماني في افتتاح المتحف المصري الكبير.

بدر عبد العاطي الخارجية وزير الخارجية مصر وألمانيا

