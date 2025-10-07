وزير الخارجية: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج ، حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني، أن هناك 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، ونتطلع إلى سرعة عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.



وقالوزير الخارجية: تحدثنا عن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي ستعقد في ألمانيا، وتناولنا اتفاق الهجرة الموقع بيننا وما يتضمنه من دخول العمالة المصرية إلى السوق الألماني.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن المركز الألماني للتشغيل يقوم بدور هام في تدريب الشباب المصري لتأهيلهم لسوق العمل الألماني، وبحثنا تعزيز التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.



وتابع: بحثنا النسخة الخامسة من منتدى أسوان الذي تحرص مصر على استضافته بمشاركة وزراء خارجية أفارقة، وناقشنا سرعة تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة ودخول المساعدات للقطاع.

وأضاف: ناقشنا سرعة الإفراج عن الرهائن والمحتجزين ودخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأكدنا الرفض الكامل لأي مساس بحصة مصر المائية وتصرفات إثيوبيا الأحادية، وقدمت الشكر لألمانيا لدعم مرشح مصر لرئاسة منظمة اليونسكو، ونتطلع لمشاركة الرئيس الألماني في افتتاح المتحف المصري الكبير.