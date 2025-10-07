شارك في أسطول الصمود.. ناشط إيطالي يعلن اعتناقه الإسلام

اعتنق الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي، الذي شارك في أسطول الصمود العالمي والذي تم اعتقاله من قبل البحرية الإسرائيلية، الدين الإسلامي.

جاء ذلك في مقابلة له ؛ مع قناة TRT التركية في مطار إسطنبول، حيث تحدث بورتولازي عن تجربته، قائلا: "بدأت هذه الرحلة بدافع حبي للشعب الفلسطيني، وكانت اللحظة مناسبة لاتخاذ هذا القرار".

وعن إعتقاله من قبل سلطات الاحتلال فقد قال الناشط الإيطالي: خلال ثلاثة أيام في السجن، تعرضت انا ونشطاء آخرون لمعاملة قاسية،مضيفا: "استخدموا العنف ضدنا، وحرمنا من الماء والنوم والاحتياجات الأساسية".

ولفت إلى أن اللحظة التي قرر فيها اعتناق الإسلام، وهو في زنزانة مع ثمانية نشطاء مسلمين من تركيا وماليزيا.

واضاف قائلا: "في صباح أحد الأيام، بينما كانوا يصلون، اقتحمت الشرطة الزنزانة. شعرت أن هذا التصرف غير إنساني، فحاولت مقاومتهم. لقد كان انتهاكا لمعتقداتهم. بعد ذلك، تحدثت مع رفاقي في الزنزانة، واقترحوا علي أن أتلو الشهادة. في تلك اللحظة، شعرت أنها الخطوة الصحيحة، فأعلنت إسلامي بدافع حبي للشعب الفلسطيني".

وشدد بورتولازي أن أول ما سيفعله عند عودته إلى روما هو زيارة المسجد لتأكيد اعتناقه الإسلام رسميا.

فيما دعا الناشط الإيطالي حكومته إلى اتخاذ موقف حازم، قائلا: "على إيطاليا أن تحذو حذو تركيا وتتخذ خطوات ملموسة لوقف دعم إسرائيل، بما في ذلك وقف بيع الأسلحة لها".