عامان من الإبادة في غزة| جريمة ممنهجة وعجز للنظام الدولي.. ومحلل يوضح
التنفيذ فورا .. الجيش السوري وقسد يتفقان على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار
أحمد شوبير: انتخابات الأهلي تقترب من التزكية بعد انسحاب أحمد الحيوان
الأرض تصبح أكثر ظلمة.. والعواقب مقلقة للمناخ العالمي| ما القصة ؟
اقتصاد وتنمية وخدمات.. ملفات ساخنة أمام مدبولي على مائدة اجتماع الحكومة
مش عايز يروح المدرسة.. طالب إعدادي يتخلص من حياته بالوراق
"قضايا الدولة" و"قطاع الأعمال" يوقعان اتفاقًا لتبادل الخدمات واستغلال الأصول بما يخدم التنمية
أمطار واضطرابات في حركة الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الحالية
جوتيريش يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب
رئيس وزراء بريطانيا: أولويتنا إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات لغزة
مرتضي منصور يتعرض لوعكة صحية طارئة.. تفاصيل
أخبار العالم

شارك في أسطول الصمود.. ناشط إيطالي يعلن اعتناقه الإسلام

الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي
محمود نوفل

اعتنق  الناشط الإيطالي توماسو بورتولازي، الذي شارك في أسطول الصمود العالمي والذي تم اعتقاله من قبل البحرية الإسرائيلية، الدين الإسلامي.

جاء ذلك في مقابلة له ؛ مع قناة TRT التركية في مطار إسطنبول، حيث تحدث بورتولازي عن تجربته، قائلا: "بدأت هذه الرحلة بدافع حبي للشعب الفلسطيني، وكانت اللحظة مناسبة لاتخاذ هذا القرار".

وعن إعتقاله من قبل سلطات الاحتلال فقد قال الناشط الإيطالي:  خلال ثلاثة أيام في السجن، تعرضت انا  ونشطاء آخرون لمعاملة قاسية،مضيفا: "استخدموا العنف ضدنا، وحرمنا من الماء والنوم والاحتياجات الأساسية".

ولفت  إلى أن  اللحظة التي قرر فيها اعتناق الإسلام، وهو في زنزانة مع ثمانية نشطاء مسلمين من تركيا وماليزيا.

 واضاف قائلا: "في صباح أحد الأيام، بينما كانوا يصلون، اقتحمت الشرطة الزنزانة. شعرت أن هذا التصرف غير إنساني، فحاولت مقاومتهم. لقد كان انتهاكا لمعتقداتهم. بعد ذلك، تحدثت مع رفاقي في الزنزانة، واقترحوا علي أن أتلو الشهادة. في تلك اللحظة، شعرت أنها الخطوة الصحيحة، فأعلنت إسلامي بدافع حبي للشعب الفلسطيني".

وشدد بورتولازي أن أول ما سيفعله عند عودته إلى روما هو زيارة المسجد لتأكيد اعتناقه الإسلام رسميا.

فيما دعا الناشط الإيطالي حكومته إلى اتخاذ موقف حازم، قائلا: "على إيطاليا أن تحذو حذو تركيا وتتخذ خطوات ملموسة لوقف دعم إسرائيل، بما في ذلك وقف بيع الأسلحة لها".

