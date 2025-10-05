قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

اللجنة الدولية لكسر الحصار تحمل الإحتلال مسئولية سلامة المشاركين في أسطول الصمود

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

حملت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في أسطول "الصمود" العالمي، داعية للضغط عليه لإطلاق سراحهم فورًا دون قيد أو شرط.

أوضحت اللجنة في بيان يوم الأحد، إن المشاركين في الأسطول المعتقلين لدى الاحتلال أبلغوه عن تعرّضهم لسوء معاملةٍ شديدة وتعنيفٍ من قِبَل حراس السجن، و ذلك وفقًا لمحامي مركز "عدالة” .

أشارت إلى أنه تم احتجاز الأدوية الخاصة بالمشاركين وتم منع توفير مياهٍ صالحةٍ للشرب.

وأعلن حساب سفينة "عمر المختار" التابعة للأسطول وصول 7 من الناشطين الذين كانون على متن السفينة إلى مدينة إسطنبول.

وذكر حساب السفينة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء السبعة كانوا ضمن 137 ناشطًا الذين وصلوا مطار إسطنبول.

وأشار البيان إلى أن 10 ناشطين ليبيين ومن جنسيات أجنبية كانوا على متن سفينة عمر المختار ما زالت "إسرائيل" تحتجزهم.


ويستمر العديد من المشاركين في الإضراب عن الطعام والماء، احتجاجًا على سوء المعاملة ورفضًا لاختطافهم، كما يرفض مشاركون تلقّي أي شكل من العلاج رفضًا للتعامل مع مرتكبي الإبادة.

وكانت بحرية الاحتلال استولت على 42 سفينة تابعة لأسطول "الصمود" العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

والسبت، وصلت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية إلى إسطنبول، قادمة من مطار "رامون" في مدينة إيلات الإسرائيلية، وعلى متنها 137 ناشطًا بينهم 36 تركيًا و23 ماليزيًا كانوا ضمن "أسطول الصمود العالمي" الذي تعرض لهجوم واحتجاز إسرائيلي في المياه الدولية.

كسر الحصار الأسطول الاحتلال سفينة

