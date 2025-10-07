أمجد حسنين: التاريخ سيسجل موقف الرئيس السيسي في وقف التهجير والقطاع العقاري جاهز لإعمار غزة

أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء خطة التهجير ودعم القضية الفلسطينية، مشددا أن انتهاء الحرب في غزة وتبدد فكرة التهجير يعززان مستقبل القطاع العقاري في مصر، مؤكدًا جاهزية الشركات المصرية للمشاركة في خطة إعمار غزة التي وضعتها الحكومة منذ عام.

وأوضح، أن الحكومة أقرت عدة حوافز لجذب الأجانب لشراء العقارات في مصر، من بينها قوانين لمنح الجنسية والإقامة

واشار إلى أن هناك توجهًا لتحديد مدة زمنية للرد على الطلبات، بحيث يُعد عدم الرد موافقة ضمنية، مما يسهل إجراءات الشراء.

وأشار أن اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، تتفاوض مع الحكومة للسماح ببيع العقار بالدولار، مع اشتراط إيداع الحصيلة في البنوك المصرية، وهو ما وافقت عليه الشركات.

وأكد أهمية الترويج للعقار المصري من خلال خطط تسويقية إلكترونية ومعارض دولية، مشيرًا إلى توقعات بمضاعفة حصة الأجانب في السوق العقاري خلال خمس سنوات.