تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية عند مستويات متفاوتة بين اللحوم البلدية والمستوردة، حيث واصلت اللحوم البلدية تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بالمستوردة، بينما وفرت بعض المنافذ الحكومية لحوما بأسعار أقل نسبيا للتخفيف عن المواطنين.
أسعار اللحوم البلدية...
الكندوز من 420 إلى 470 جنيها
البتلو من 400 إلى 421 جنيها
الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيها
الجملي من 300 إلى 350 جنيها
الموزة البلدي نحو 295 جنيها
الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيها
السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها
المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها
الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها
الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيها
الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيها
اللحوم الطازجة في بعض المنافذ من 280 إلى 300 جنيها
أسعار اللحوم المستوردة....
اللحوم البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيها
اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيها
اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيها
الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيها
البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيها
الكبدة المستوردة من 120 إلى 150 جنيها
المفروم المستورد من 200 إلى 230 جنيها
اللحم الضأن المستورد من 220 إلى 260 جنيها
لحوم الجاموس المستوردة من 190 إلى 220 جنيها
تشير حركة السوق إلى أن اللحوم البلدية ما زالت تحافظ على أسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، وهو ما يجعل الإقبال عليها محدودا نسبيا مقارنة بالمستوردة.
في المقابل، توفر اللحوم البرازيلية والهندية بديلا أقل سعرا وتلقى رواجا متزايدا بين المستهلكين، خاصة مع فروق الأسعار التي تتجاوز 150 جنيها في الكيلو الواحد.
وتلعب المنافذ الحكومية دورا مهما في موازنة السوق من خلال طرح لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على الأسر.
ومع ذلك تبقى التوقعات قريبة من الاستقرار في المدى القصير مع احتمال تسجيل زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.