بميزات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مميزاتها

أطلقت شركة فيفو هاتفي Vivo V70 و Vivo V70 Elite في الهند. ويركز كلا الهاتفين على أداء الكاميرا، وميزات الذكاء الاصطناعي، وعمر البطارية، بينما يقدم طراز Elite مواصفات تقنية رائدة مع معالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث.

هاتفا Vivo V70 وV70 Elite



يعد أبرز ما يميز كلا الجهازين هو نظام الكاميرا المصمم بالتعاون مع ZEISS. يحتوي الجهازان على كاميرا ZEISS للتصوير الليلي بدقة 50 ميجابكسل، تستخدم مستشعر Sony IMX882 مع معالجة NICE 2.0 Lite. تدعم هذه الكاميرا تقريبًا بصريًا يصل إلى 10 أضعاف، وهي مزودة بمستشعر كبير بحجم 1.3 سم لتحسين جودة الصور في الإضاءة المنخفضة والحصول على تفاصيل أدق.

أما الكاميرا الرئيسية فهي مزودة بمستشعر Sony LYT-700V بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، مما يضمن صورًا أكثر وضوحًا وفيديوهات أكثر سلاسة في مختلف ظروف الإضاءة. وفي الأمام، يتميز كلا الهاتفين بكاميرا ZEISS جماعية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وزاوية رؤية 92 درجة.

هواتف V70 و V70 إيليت



يُمكّن نظام ZEISS Multi-Focal Portrait المستخدمين من التقاط صور بورتريه بأطوال بؤرية مختلفة.

تشمل هذه الأطوال البؤرية صور بورتريه أفقية ببعد بؤري 23 مم مع تأثير بوكيه سداسي، وصور بورتريه شوارع ببعد بؤري 35 مم مع تأثيرات بوكيه مثلثة، وصور بورتريه كلاسيكية ببعد بؤري 50 مم مع تأثير بوكيه دوّار، وصور بورتريه شخصية ببعد بؤري 85 مم مع تأثير ضبابي سينمائي ناعم، وصور بورتريه مقرّبة ببعد بؤري 100 مم مع تأثيرات بوكيه تشبه أوراق الشجر.

يدعم تسجيل الفيديو دقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية على كلٍ من الكاميرا الأمامية والخلفية، مع وضوح تكبير يصل إلى 1x و2x و3x. كما أضافت فيفو ميزة إزالة ضوضاء الصوت بالذكاء الاصطناعي، والتي تحدد الأصوات والرياح والموسيقى والضوضاء الخلفية لتحسين جودة الصوت في التسجيلات.

ميزة التصوير بالذكاء الاصطناعي



تتضمن الهواتف العديد من أدوات التصوير بالذكاء الاصطناعي المصممة للاستخدام اليومي.

يختلف أداء كلا الطرازين. يعمل هاتف Vivo V70 Elite بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الثالث بتقنية 4 نانومتر، بتردد يصل إلى 3.0 جيجاهرتز، ويحقق 1.89 مليون نقطة في اختبار AnTuTu، ويدعم تشغيل الألعاب بمعدل يصل إلى 90 إطارًا في الثانية.

أما هاتف V70 العادي، فيستخدم معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، الذي يتميز بأداء أسرع بنسبة 27% لوحدة المعالجة المركزية، وأداء أفضل بنسبة 30% لوحدة معالجة الرسومات، وكفاءة أعلى بنسبة 26% في الألعاب مقارنةً بالجيل السابق. يستخدم كلا الهاتفين ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1.

البطارية، المتانة، والأمان



يحتوي كلا الجهازين على بطارية BlueVolt بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 90 واط. كما يتميزان بمقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69، مما يسمح بغمرهما حتى عمق 1.5 متر لمدة 120 دقيقة. يوفر ماسح بصمة الإصبع ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية فتحًا أسرع حتى مع الأصابع المبللة، بالإضافة إلى حماية إضافية ضد انتحال الهوية.

العرض والتصميم



تأتي شاشة كلا الهاتفين بلوحة OLED مقاس 6.59 بوصة بدقة 1.5K، وحواف رفيعة للغاية (0.125 سم)، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة، وحاصلة على شهادة SGS لانخفاض الضوء الأزرق، وتغطي 100% من نطاق ألوان P3. ويضيف طراز Elite ميزة خلفية ثلاثية الأبعاد تفاعلية تتفاعل مع الحركة. كما يتضمن كلا الجهازين بطاقات قابلة للطي، تُنشئ تأثيرات بصرية باستخدام حركة الجيروسكوب.

تعمل الهواتف بنظام OriginOS 6 الذي يتضمن ميزات مثل إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، والترجمة الفورية للمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لنسخ الاجتماعات، وميزة Origin Island لتعدد المهام بالسحب والإفلات، وميزة النقل بنقرة واحدة لمشاركة المحتوى بين الأجهزة، وحزمة Vivo Office Kit لتكامل سير العمل. كما توفر مساحة التخزين الخاصة مساحة تخزين آمنة. ويتضمن النظام أيضًا مساعد Gemini من Google. وتَعِد Vivo بتوفير أربعة أجيال من تحديثات نظام Android وست سنوات من التحديثات الأمنية.

الأسعار والتوافر



يُباع هاتف Vivo V70 بسعر 45,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و49,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت. ويتوفر بلوني الأحمر الناري والأصفر الليموني. أما هاتف Vivo V70 Elite، فيبدأ سعره من 51,999 روبية هندية لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و56,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و61,999 روبية هندية لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. ويتوفر بألوان الأحمر الناري والبيج الرملي والأسود الأصلي.

تبدأ المبيعات في 26 فبراير عبر موقع Vivo الإلكتروني، ومواقع Flipkart وAmazon، ومتاجر البيع بالتجزئة. الحجز المسبق متاح الآن مع خصومات بنكية، وعروض استبدال، وخيارات تقسيط، وبرامج إعادة شراء، وملحقات مجانية.