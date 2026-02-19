بعد إطلاقه هاتف TriFold يثير الجدل المستخدمين فما القصة؟

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سامسونج جالاكسي زد ثلاثي الطي
سامسونج جالاكسي زد ثلاثي الطي
لم يمضِ على طرح هاتف سامسونج جالاكسي زد ترايفولد الجديد في الأسواق الأمريكية سوى أسابيع قليلة، لكن بعض المشترين الأوائل أبلغوا بالفعل عن مشاكل في الشاشة الداخلية.

سامسونج جالاكسي زد ثلاثي الطي

أُطلق هاتف TriFold، الذي يُفتح ليُصبح شاشة بحجم جهاز لوحي تقريبًا (10 بوصات)، في الولايات المتحدة في 30 يناير 2026 بسعر 2899 دولارًا أمريكيًا. وتشير التقارير إلى أن الطلب عليه كان قويًا عند إطلاقه. والآن، تُثير منشورات عديدة على موقع Reddit مخاوف بشأن موثوقيته.
 أشار أحد المستخدمين أن جهازه قد أضاء فجأة باللون الأخضر قبل أن تنطفئ الشاشة الداخلية. وقد أعاد تشغيل الجهاز تشغيله مؤقتًا، لكن المشكلة عادت في اليوم التالي. وادعى صاحب الجهاز أن الهاتف لم يسقط أو يتعرض لأي ضغط غير عادي.

هاتف سامسونج

وصف مستخدم آخر ظهور خلل في اللمس بعد أيام قليلة من الشراء و تحولت الشاشة إلى اللون الأبيض تمامًا وتوقفت عن الاستجابة للمس. وذكر المنشور نفسه سماع صوت طقطقة خافت أثناء الطي، بالإضافة إلى ما يشبه فقاعة صغيرة تحت طبقة الشاشة.

 تصميم الطي الثلاثي
 

لطالما واجهت الهواتف القابلة للطي تحديات إضافية تتعلق بالمتانة مقارنةً بالهواتف الذكية التقليدية. فالتصميم ثلاثي الطي يُضيف المزيد من الأجزاء المتحركة ونقاط الضغط مقارنةً بالهواتف القابلة للطي التقليدية مثل سلسلة سامسونج جالاكسي زد فولد.

يجب أن تعمل ألواح OLED المرنة، وطبقات الزجاج الرقيقة للغاية، والمواد اللاصقة، ومفصلات التجميع معًا بكفاءة عالية عند تعرضها للانحناء المتكرر. حتى الاختلافات الطفيفة في التصنيع قد تظهر بسرعة بمجرد استخدام الأجهزة في ظروف الاستخدام الفعلي ولقد أدخلت سامسونج تحسينات ثابتة على تصميم المفصلات والطبقات الواقية على مر السنين، ولكن غالباً ما تكشف الأشكال الجديدة تماماً عن مشاكلها فقط بعد الإطلاق.

في الوقت الحالي، يبدو عدد الحالات المؤكدة محدوداً. ومع ذلك، ونظراً لسعر جهاز TriFold المرتفع وتصميمه التجريبي، فإن حتى بعض حالات الفشل قد تلفت الانتباه.

قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع أخرى ومزيدًا من بيانات المستخدمين لتحديد ما إذا كانت هذه الحوادث مجرد عيوب مبكرة في الوحدة أم أنها شيء أكثر منهجية.

