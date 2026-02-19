مواصفات ومميزات هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57.. الطرح خلال أيام

يبدو أن التحديث القادم لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A يقترب من موعد الإطلاق. فقد ظهر هاتفا جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في قاعدة بيانات شهادات هيئة تطوير الإعلام والاتصالات في سنغافورة (IMDA)، مما يشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن كلا الهاتفين.



ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الأجهزة على الإنترنت. فقد رُصد كلا الطرازين سابقًا على منصات الاعتماد ومنصة جوجل بلاي. وبناءً على نمط إصدارات سامسونج السابقة، فإن إطلاقها في مارس 2026

مواصفات هاتفي Galaxy A37 و Galaxy A57؟



مواصفات هاتفي Galaxy A37 و Galaxy A57؟



تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A37 قد يستخدم معالج Exynos 1480 من سامسونج، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Galaxy A55 من العام الماضي. وهذا من شأنه أن يجعله خيارًا قويًا ضمن الفئة المتوسطة العليا، وليس جهازًا اقتصاديًا.

تشير التقارير الأولية إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مع إمكانية وجود خيارات بمواصفات أعلى وفيما يخص الكاميرا، تشير الشائعات إلى مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع إمكانية إضافة مثبت بصري للصورة ومن المتوقع أيضًا وجود عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما بالنسبة للطاقة، فمن المحتمل أن تأتي من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط، وهو ما يتماشى مع توجه سامسونج الأخير نحو الشحن الأسرع في سلسلة هواتف A.



ميزات هاتف Galaxy A57

كما يُشاع أن نظام Android 16 مع واجهة المستخدم One UI 8.5 سيأتي جاهزًا للاستخدام، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على الأرجح على توقيت الإطلاق النهائي.

من المتوقع أن يحتل هاتف Galaxy A57 مرتبة أعلى قليلاً ضمن سلسلة هواتف Galaxy. وتشير التقارير إلى أنه قد يأتي بمعالج Exynos 1680 الأحدث. وتشير التسريبات إلى شاشة AMOLED بحجم 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أن تبقى سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط. وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة مقاومة الماء بمعيار IP67 ومكبرات صوت ستيريو.

لطالما كانت سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A من بين أفضل هواتفها أداءً على مستوى العالم. وتحرص الشركة على تحقيق التوازن بين الأجهزة الموثوقة والدعم البرمجي طويل الأمد، مما ساعد هذه السلسلة على المنافسة بقوة في أسواق الهواتف متوسطة المدى المزدحمة.