قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
سحر أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
طريقة عمل الكنافة بالمانجا.. خطوات سهلة جدا
الذهب يتماسك قرب 5000 دولار والفضة تقفز 1% رغم قوة الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات ومميزات هاتفي Galaxy A37 وGalaxy A57.. الطرح خلال أيام

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج
لمياء الياسين

يبدو أن التحديث القادم لسلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A يقترب من موعد الإطلاق. فقد ظهر هاتفا جالاكسي A37 وجالاكسي A57 في قاعدة بيانات شهادات هيئة تطوير الإعلام والاتصالات في سنغافورة (IMDA)، مما يشير إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن كلا الهاتفين.

ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هذه الأجهزة على الإنترنت. فقد رُصد كلا الطرازين سابقًا على منصات الاعتماد ومنصة جوجل بلاي. وبناءً على نمط إصدارات سامسونج السابقة، فإن إطلاقها في مارس 2026

مواصفات هاتفي Galaxy A37 و Galaxy A57؟
 

مواصفات هاتفي Galaxy A37 و Galaxy A57؟
 

تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy A37 قد يستخدم معالج Exynos 1480 من سامسونج، وهو نفس المعالج المستخدم في هاتف Galaxy A55 من العام الماضي. وهذا من شأنه أن يجعله خيارًا قويًا ضمن الفئة المتوسطة العليا، وليس جهازًا اقتصاديًا. 

تشير التقارير الأولية إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت، مع إمكانية وجود خيارات بمواصفات أعلى وفيما يخص الكاميرا، تشير الشائعات إلى مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، مع إمكانية إضافة مثبت بصري للصورة ومن المتوقع أيضًا وجود عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. أما بالنسبة للطاقة، فمن المحتمل أن تأتي من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط، وهو ما يتماشى مع توجه سامسونج الأخير نحو الشحن الأسرع في سلسلة هواتف A.
 

ميزات  هاتف Galaxy A57

كما يُشاع أن نظام Android 16 مع واجهة المستخدم One UI 8.5 سيأتي جاهزًا للاستخدام، على الرغم من أن ذلك سيعتمد على الأرجح على توقيت الإطلاق النهائي.

من المتوقع أن يحتل هاتف Galaxy A57 مرتبة أعلى قليلاً ضمن سلسلة هواتف Galaxy. وتشير التقارير إلى أنه قد يأتي بمعالج Exynos 1680 الأحدث. وتشير التسريبات إلى شاشة AMOLED بحجم 6.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. ومن المتوقع أن تبقى سعة البطارية 5000 مللي أمبير مع شحن بقوة 45 واط. وتشمل الميزات الأخرى المتوقعة مقاومة الماء بمعيار IP67 ومكبرات صوت ستيريو.

لطالما كانت سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي A من بين أفضل هواتفها أداءً على مستوى العالم. وتحرص الشركة على تحقيق التوازن بين الأجهزة الموثوقة والدعم البرمجي طويل الأمد، مما ساعد هذه السلسلة على المنافسة بقوة في أسواق الهواتف متوسطة المدى المزدحمة.

هواتف سامسونج هواتف سامسونج جالاكسي A منصة جوجل منصة جوجل بلاي هاتف Galaxy A37 ذاكرة وصول عشوائي نظام Android 16 هواتف Galaxy

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

دعاء أول يوم في رمضان

دعاء أول يوم رمضان.."اللهم كما بلغتنا شهر رمضان بالصحة والعافية فأعنا فيه على الصيام والقيام"

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد