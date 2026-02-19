بمواصفات جبارة وسعر معقول ..إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق للطلاب

أعلنت شركة إنفينيكس اليوم عن جهاز XPAD 30E اللوحي إلى جانب سلسلة هواتفها الذكية Note 60. يستهدف الجهاز الطلاب بأدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواصفات بأسعار معقولة.



إنفينيكس إكس باد 30 إي



يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS LCD مقاس 11 بوصة بدقة FHD+، حاصلة على شهادة TÜV للحد من الضوء الأزرق، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 440 شمعة. ويتوفر بألوان الأزرق ، والأخضر ، والأزرق الداكن.

يتضمن جهاز XPAD 30E أكثر من 120,000 مورد تعليمي مجاني، مع دورات وتمارين متوافقة مع الكتب الدراسية.

توفر ميزة "المعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي" حل الصور بتسع لغات: الصينية، والإنجليزية (بما في ذلك لهجات النيجر والهندية)، والفرنسية، والإندونيسية، والروسية، والأردية، والإسبانية، والتركية، والفلبينية. كما تعمل ميزة "انقر للسؤال" باللغتين الإنجليزية والروسية. تشمل ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى "إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي" و"التعرف على الشاشة بالذكاء الاصطناعي".

إنفينيكس إكس باد 30 إي

إنفينيكس إكس باد 30 إي



يعمل الجهاز اللوحي بنظام XOS 15 المبني على نظام Android 15، ومعالج MediaTek Helio G80. ووفقًا لموقع Shopee Indonesia، فهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية eMMC 5.1 سعتها 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

مواصفات الكاميرا مُربكة. يُشير الإعلان إلى دقة 8 ميجابكسل في الأعلى، بينما يذكر في الأسفل دقة 5 أو 8 ميجابكسل للكاميرا الخلفية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو في الوضع الأفقي.

البطارية والاتصال



يأتي الهاتف بببطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. يدعم الجهاز اللوحي تقنية 4G LTE مع شريحة SIM فعلية للمكالمات والبيانات. تتيح لك ميزة التعاون بين الأجهزة التفاعل ومشاركة البيانات وعرض الشاشات على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تشمل خيارات الاتصال الأخرى Wi-Fi 5 وBluetooth ومنفذ سماعة 3.5 ملم وOTG.

السعر والتوافر



يبلغ سعر طراز 4 جيجابايت/128 جيجابايت 2,394,000 روبية إندونيسية في إندونيسيا (حوالي 148 دولارًا أمريكيًا). تشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توفره حاليًا، ولكنه لم يُدرج بعد على الموقع الرسمي لشركة إنفينيكس. من المتوقع ظهوره هناك قريبًا.