تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
بمواصفات جبارة وسعر معقول ..إليك أفضل أجهزة لوحية في الأسواق للطلاب

لمياء الياسين

أعلنت شركة إنفينيكس اليوم عن جهاز XPAD 30E اللوحي إلى جانب سلسلة هواتفها الذكية Note 60. يستهدف الجهاز الطلاب بأدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومواصفات بأسعار معقولة.
 

إنفينيكس إكس باد 30 إي
 

يتميز الجهاز اللوحي بشاشة IPS LCD مقاس 11 بوصة بدقة FHD+، حاصلة على شهادة TÜV للحد من الضوء الأزرق، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 440 شمعة. ويتوفر بألوان الأزرق ، والأخضر ، والأزرق الداكن.
يتضمن جهاز XPAD 30E أكثر من 120,000 مورد تعليمي مجاني، مع دورات وتمارين متوافقة مع الكتب الدراسية. 

توفر ميزة "المعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي" حل الصور بتسع لغات: الصينية، والإنجليزية (بما في ذلك لهجات النيجر والهندية)، والفرنسية، والإندونيسية، والروسية، والأردية، والإسبانية، والتركية، والفلبينية. كما تعمل ميزة "انقر للسؤال" باللغتين الإنجليزية والروسية. تشمل ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى "إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي" و"التعرف على الشاشة بالذكاء الاصطناعي".

يعمل الجهاز اللوحي بنظام XOS 15 المبني على نظام Android 15، ومعالج MediaTek Helio G80. ووفقًا لموقع Shopee Indonesia، فهو مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية eMMC 5.1 سعتها 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

مواصفات الكاميرا مُربكة. يُشير الإعلان إلى دقة 8 ميجابكسل في الأعلى، بينما يذكر في الأسفل دقة 5 أو 8 ميجابكسل للكاميرا الخلفية. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو في الوضع الأفقي.

البطارية والاتصال
 

يأتي الهاتف بببطارية بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. يدعم الجهاز اللوحي تقنية 4G LTE مع شريحة SIM فعلية للمكالمات والبيانات. تتيح لك ميزة التعاون بين الأجهزة التفاعل ومشاركة البيانات وعرض الشاشات على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. تشمل خيارات الاتصال الأخرى Wi-Fi 5 وBluetooth ومنفذ سماعة 3.5 ملم وOTG.

السعر والتوافر
 

يبلغ سعر طراز 4 جيجابايت/128 جيجابايت 2,394,000 روبية إندونيسية في إندونيسيا (حوالي 148 دولارًا أمريكيًا). تشير منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توفره حاليًا، ولكنه لم يُدرج بعد على الموقع الرسمي لشركة إنفينيكس. من المتوقع ظهوره هناك قريبًا.

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

طائرة أمريكية

سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على أهبة الاستعداد للهجوم يوم السبت

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الصحابى الجليل أبو هريرة

أبو هريرة.. معلومات قد لا تعرفها عن أكثر الصحابة رواية للحديث

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. أزهري يجيب

هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟.. أزهري يجيب

يفطر أم لا يفطر

يفطر أم لا يفطر؟ .. الأزهر للفتوى يوضح 44 حُكمًا حول المفطرات

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

