قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جامعة القاهرة لتقديم التهنئة وبحث سبل التعاون المشترك

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الذي قدّم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للجيزة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الجيزة اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتعاون البنّاء مع جامعة القاهرة مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد أحد أهم الصروح العلمية والأكاديمية على مستوى الجمهورية وشريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.
وأوضح الأنصاري أن محافظة الجيزة تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفي مقدمتها جامعة القاهرة للاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية وكوادرها المتخصصة في مختلف المجالات بما يسهم في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين . 
وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن تقديره لمحافظ الجيزة مؤكدًا أن التعاون بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، وأن الجامعة سوف تستمر في التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، لوضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق الصالح العام لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي في مواجهة التحديات المجتمعية وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم أبناء محافظة الجيزة.

جامعة القاهرة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

السنغالي حبيب بايي

موعد أول مباراة لمدرب مارسيليا الجديد في الدوري الفرنسي

الاهلي

تاريخ مواجهات الأهلي والجونة في الدوري

نادي آرسنال

بعد تعادل وولفرهامبتون.. مباريات آرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد