محافظ الجيزة يستقبل رئيس جامعة القاهرة لتقديم التهنئة وبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمقر ديوان عام المحافظة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة الذي قدّم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد محافظًا للجيزة في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الجيزة اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتعاون البنّاء مع جامعة القاهرة مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد أحد أهم الصروح العلمية والأكاديمية على مستوى الجمهورية وشريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الأنصاري أن محافظة الجيزة تولي أهمية كبرى لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وفي مقدمتها جامعة القاهرة للاستفادة من خبراتها العلمية والبحثية وكوادرها المتخصصة في مختلف المجالات بما يسهم في دعم خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عن تقديره لمحافظ الجيزة مؤكدًا أن التعاون بين الجامعة والمحافظة يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، وأن الجامعة سوف تستمر في التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، لوضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون بين الجانبين بما يحقق الصالح العام لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي في مواجهة التحديات المجتمعية وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم أبناء محافظة الجيزة.