محافظ الجيزة يشدد على المتابعة الدورية لمعارض السلع "أهلاً رمضان" والأسواق العامة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة لبحث خطة العمل خلال المرحلة القادمة ومناقشة آليات المتابعة وتنسيق الجهود لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الجيزة عددًا من التكليفات العاجلة والخاصة بمتابعة استعدادات شهر رمضان المبارك، حيث شدد على سرعة مراجعة ساحات الصلاة ومحيط المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمنع الإشغالات والتعديات، ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بكافة القطاعات.

كما أكد المحافظ على التعاون مع الجهات الأمنية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة بالشوارع والميادين والمحاور خاصة خلال أوقات الذروة لمنع أي ازدحام.

ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية لمعارض السلع والمنتجات المخفضة "أهلاً رمضان" للتأكد من توافر مختلف المعروضات بالكميات المناسبة لحجم الطلب والتزام العارضين بالأسعار المعلنة.

وشدد على ضرورة شن الحملات الدورية بالأسواق بنطاق الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والطب البيطري لضمان تداول آمن ومستقر لاحتياجات المواطنين.

كما شدد المحافظ على سرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح والاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين منوّهًا إلى أن تقييم حجم الإنجاز بكل ملف سيعتمد على النتائج المحققة على الأرض وليس فقط على البيانات والتقارير.

وفي سياق تعزيز الجهود، أضاف المحافظ أنه تم تشكيل فرق ميدانية لمتابعة جميع المشروعات الجارية في المحافظة لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين مع التأكيد على رفع مستوى جودة الخدمات في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم نائبا المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي، السكرتير المساعد وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.