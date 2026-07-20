قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
القبض على 3 سائقين استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالبحيرة
ثورة ومولد نبوي وذكرى النصر.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026
تقرير | توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026
لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقرير | توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026

أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم
أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم
إسراء أشرف

لم تنته أحداث نهائي كأس العالم 2026 مع إطلاق صافرة النهاية، إذ كشفت تقارير صحفية فرنسية عن سلسلة من الوقائع المثيرة التي شهدتها الدقائق التالية للمباراة، والتي جمعت بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026

وذكرت إذاعة RMC Sport الفرنسية أن أجواء التوتر امتدت إلى ما بعد نهاية اللقاء، حيث وقعت عدة احتكاكات بين لاعبي المنتخبين، وسط حالة من الغضب داخل بعثة المنتخب الأرجنتيني عقب خسارة اللقب.

وبحسب التقرير، دخل لياندرو باريديس في مشادة مع الثنائي الإسباني جافي وإريك جارسيا، بينما اتهم ناويل مولينا بالاعتداء على رودري، قائد المنتخب الإسباني، خلال الأحداث التي أعقبت المباراة.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن التوتر لم يقتصر على اللاعبين، إذ أشارت إلى أن روبرتو أيالا، عضو الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، اعتدى بالصفع على داني أولمو، في واقعة زادت من حدة الأجواء عقب النهائي.

كما أوضح التقرير أن عدداً من لاعبي المنتخب الأرجنتيني أداروا ظهورهم لمنصة التتويج أثناء مراسم تسليم الميداليات والجوائز، في تصرف لفت الأنظار وأثار ردود فعل واسعة.

واختتمت RMC Sport تقريرها بالإشارة إلى أن بعثة المنتخب الأرجنتيني قاطعت المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث لم يحضر سوى المدير الفني ليونيل سكالوني، بينما غاب باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، الأمر الذي أثار استياء وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث.

الأرجنتين إسبانيا أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين منتخب إسبانيا منتخب الأرجنتين سكالوني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

مواصفات Denza Z

أسرع من التنفس.. BYD تطلق سيارة تتحدى الجاذبية بقوة 2000 حصان

هاتف Xiaomi Mix Fold 5

بمواصفات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

بالصور

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد