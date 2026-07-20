تقرير | توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026

لم تنته أحداث نهائي كأس العالم 2026 مع إطلاق صافرة النهاية، إذ كشفت تقارير صحفية فرنسية عن سلسلة من الوقائع المثيرة التي شهدتها الدقائق التالية للمباراة، والتي جمعت بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني.

توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026

وذكرت إذاعة RMC Sport الفرنسية أن أجواء التوتر امتدت إلى ما بعد نهاية اللقاء، حيث وقعت عدة احتكاكات بين لاعبي المنتخبين، وسط حالة من الغضب داخل بعثة المنتخب الأرجنتيني عقب خسارة اللقب.

وبحسب التقرير، دخل لياندرو باريديس في مشادة مع الثنائي الإسباني جافي وإريك جارسيا، بينما اتهم ناويل مولينا بالاعتداء على رودري، قائد المنتخب الإسباني، خلال الأحداث التي أعقبت المباراة.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن التوتر لم يقتصر على اللاعبين، إذ أشارت إلى أن روبرتو أيالا، عضو الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني، اعتدى بالصفع على داني أولمو، في واقعة زادت من حدة الأجواء عقب النهائي.

كما أوضح التقرير أن عدداً من لاعبي المنتخب الأرجنتيني أداروا ظهورهم لمنصة التتويج أثناء مراسم تسليم الميداليات والجوائز، في تصرف لفت الأنظار وأثار ردود فعل واسعة.

واختتمت RMC Sport تقريرها بالإشارة إلى أن بعثة المنتخب الأرجنتيني قاطعت المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حيث لم يحضر سوى المدير الفني ليونيل سكالوني، بينما غاب باقي أعضاء الجهاز الفني واللاعبون، الأمر الذي أثار استياء وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث.