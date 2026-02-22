منسق مودة : نعمل على خفض معدلات الطلاق ودعم المتعافين من الإدمان

أكد الدكتور أيمن عبدالعزيز السيد، المنسق التنفيذي لبرنامج «مودة» بوزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج أُطلق بتوجيه رئاسي عام 2018 خلال المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، في إطار مواجهة ظاهرة الطلاق التي تمثل تحديًا مجتمعيًا متزايدًا.

وأوضح خلال استضافته في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميان باسم طبانة ومروة فهمي، أن «مودة» هو برنامج رئاسي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، عبر نشر الوعي بأسس اختيار شريك الحياة، وتقديم الدعم والإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج والمتزوجين، للحد من النزاعات التي قد تنتهي بالانفصال.

وأشار إلى أنه منذ عام 2020 تم توسيع نطاق البرنامج ليشمل المتعافين من الإدمان، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نظرًا لما يواجهونه من تحديات اجتماعية وأسرية خلال رحلة التعافي.

وبيّن أن المتعافي قد يواجه فقدان خطيبته أو زوجته بسبب مشكلات الثقة أو تداعيات فترة الإدمان، ما يستدعي تدخلًا مهنيًا لإعادة بناء جسور الثقة داخل الأسرة.