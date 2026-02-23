قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
محافظات

ضبط عيادة وهمية للتخسيس تديرها منتحلة صفة طبيب في المنوفية

حملة العلاج الحر في المنوفية
حملة العلاج الحر في المنوفية
مروة فاضل

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في المنوفية، بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، من ضبط عيادة وهمية للتخسيس وعلاج السمنة والنحافة المرضية بمدينة منوف.

وتبين أن العيادة تُدار دون ترخيص، وتقوم عليها صيدلانية تُدعى (ش.أ)، منتحلة صفة طبيبة، وتزاول مهنة الطب دون الحصول على ترخيص قانوني.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأدوية والحقن المستخدمة في التخسيس، تبيّن أنها مهربة وغير مسجلة بقطاع الصيدلة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب والصيدلة، بما يُشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين.

وعلى الفور، تم إبلاغ شرطة النجدة، والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، حيث جرى التحفظ على المتهمة وكافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

شارك في تنفيذ الحملة كل من:

د. أحمد حسن

د. فهيم حمدي

د. ماريهان صبري

د. وسام السيد

د. حسن كمال

د. عادل الشهالي

د. محمود القواس

وذلك بالاشتراك مع عضو هيئة الدواء المصرية د. يوسف بركة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الرقابي الصارم الذي تقوم به المديرية لحماية صحة المواطنين، والتصدي لكافة صور الانتحال أو الممارسات الطبية غير القانونية، مشددًا على أن أي منشأة طبية تعمل دون ترخيص أو يقدم من خلالها أشخاص غير مؤهلين خدمات علاجية سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون.

وأضاف في تأكيدات حاسمة أن الحملات الرقابية على القطاع الطبي الخاص مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن سلامة المرضى خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية مديرية الصحة العلاج الحر

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟
لماذا تزداد رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام؟ وكيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب
احذر تناول الطعميه على السحور.. لهذه الأسباب

