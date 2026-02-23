المنوفية.. رفع درجة الاستعداد بالقطاعات والمرافق الحيوية لمواجهة التقلبات الجوية

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفوري مع فرص سقوط الامطار ، وذلك تزامناً مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية تتضمن نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

وأكد محافظ المنوفية على تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، والمتابعة المستمرة للموقف أولاً بأول، مع جاهزية معدات وسيارات شفط المياه ومراجعة بالوعات صرف الأمطار للتأكد من كفاءتها، والتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، والإسعاف، والصحة وكافة المرافق الحيوية تحسبًا لأي طوارئ.

كما شدد المحافظ على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية بلاغات، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، وضمان انتظام سير العمل بكافة المرافق والخدمات الحيوية، موجها بتكثيف المتابعة الميدانية لمواقع أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والتأكد من تأمينها تحسباً لشدة الرياح، إلى جانب المتابعة الدقيقة لحالة الطرق لضمان السيولة المرورية مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان سلامة وأمن المواطنين.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات الإعلانية خلال فترات الرياح الشديدة، وأهمية التواصل الدائم مع غرف العمليات بالديوان العام للمحافظة لمتابعة المستجدات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة للتعامل معها بشكل سريع وفعال.

شهدت مراكز تلا وبركة السبع أمطار خفيفة إلى متوسطة وتم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجاهزيه التامه بالمعدات والأفراد للتعامل الفوري حال تجمع لمياه الأمطار.