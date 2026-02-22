خبير يفجر مفاجأة عن أضرار الزبادى والألبان فى السحور

انتشرت خلال الساعات الأخيرة بعض الأنياء حول أضرار الزبادى والألبان على صحة المواطنين خاصة فى سحور شهر رمضان.



وتحتل منتجات الألبان مكانة مميزة على المائدة الرمضانية، حيث تشكل مصدرًا غذائيًا متكاملًا من البروتين والكالسيوم والفيتامينات والماء، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي في هذا الشهر الكريم لدعم صحة الجسم خلال فترات الصيام الطويلة.

أكد الدكتور محمد زكي عيد، الباحث بقسم بحوث تكنولوجيا الألبان في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن شهر رمضان يعد فرصة مثالية لإعادة تنظيم العادات الغذائية، مشيرًا إلى أن الألبان تلعب دورًا مهمًا في تلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية الضرورية خلال الشهر.

وقال: "منتجات الألبان تتناسب تمامًا مع متطلبات الجسم في رمضان ولايوجد منها أضرار، وتساعد على تقوية المناعة وتحسين الهضم."

فوائد صحية متكاملة لمنتجات الألبان

وأوضح “عيد ” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن منتجات الألبان تعد مصدرًا غنيًا بالبروتين الحيواني عالي الجودة، والذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التي تساهم في بناء العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية. كما يساعد البروتين في تعزيز الإحساس بالشبع لفترات أطول، ما يقلل من الشعور بالجوع أثناء النهار.

وأضاف أن الألبان تحتوي على الكالسيوم بنسبة مرتفعة، وهو العنصر الأساسي للحفاظ على صحة العظام والأسنان. وأشار إلى أن قلة عدد الوجبات في رمضان قد تؤدي إلى انخفاض استهلاك الكالسيوم في الطعام، وهو ما يسهم الزبادي ومنتجات الألبان الأخرى في تعويضه بشكل فعّال.

دور الألبان في تحسين صحة الجهاز الهضمي

وأشار عيد إلى أن الألبان المتخمرة، مثل الزبادي، اللبن الرايب، واللبنة، تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تلعب دورًا حيويًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز كفاءة الهضم، خاصة مع التغيرات المفاجئة في نمط الطعام خلال شهر رمضان.

ترطيب الجسم خلال الصيام

من فوائد الألبان الأخرى، أن اللبن يحتوي على ما بين 85% إلى 90% من الماء، ما يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة أثناء الصيام. لذا يُعتبر إدخال اللبن أو الزبادي ضمن وجبتي الإفطار أو السحور وسيلة فعالة للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

دعم الجهاز المناعي والطاقة

أضاف الباحث أنه إلى جانب البروتين والكالسيوم، تحتوي منتجات الألبان على فيتامينات أساسية مثل فيتامين B12 وفيتامين D، التي تدعم وظائف الجسم المختلفة وتقوي الجهاز المناعي. كما توفر الألبان مصدرًا صحيًا للطاقة بفضل احتوائها على الدهون الحيوانية والكربوهيدرات، مما يساعد في تعزيز النشاط اليومي.

الألبان وتحسين المزاج

كما أشار إلى أن تنوع منتجات الألبان يسمح بإدخالها بسهولة ضمن الوجبات الرمضانية، سواء بتناولها مباشرة أو إضافتها إلى أطعمة أخرى. ومن جانب آخر، تساهم الألبان في تحسين الحالة النفسية، لاحتوائها على حمض التربتوفان، الذي يساعد في إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز الشعور بالراحة ويحسن المزاج خلال الصيام.

نصائح لاستهلاك الزبادي في رمضان

فيما يتعلق بالاستهلاك الصحي للزبادي خلال رمضان، قدم الدكتور محمد زكي عيد بعض النصائح المهمة:

اختيار الزبادي الطبيعي غير المحلى لتجنب السكريات المضافة.

تناول الزبادي في بداية الإفطار لتهيئة المعدة بعد ساعات الصيام.

يمكن تناول الزبادي كوجبة خفيفة خلال السحور مع إضافة الخيار أو النعناع لزيادة القيمة الغذائية وتنويع النكهة.

يعتبر الزبادي خيارًا مثاليًا في السحور، لأنه يحتوي على البروتين والماء، مما يساعد على تحمل الجوع والعطش خلال اليوم.

فوائد الزبادى

و أكد عيد أن ارتباط منتجات الألبان، وبخاصة الزبادي، بشهر رمضان ليس مجرد عادة غذائية متوارثة، بل هو خيار صحي مدروس يلبي احتياجات الجسم في هذا الشهر الكريم. وأضاف: "الزبادي أصبح جزءًا أساسيًا من المائدة الرمضانية، حيث يجمع بين القيمة الغذائية العالية وذكريات رمضان المتوارثة عبر الأجيال."

بتلك الطريقة، يكون الزبادي ومنتجات الألبان خيارًا متكاملًا لدعم صحة الجسم وتعزيز التغذية خلال شهر رمضان.