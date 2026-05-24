«أين ذهب الـ 60 طالبًا؟».. «التعليم» تكشف خطة خفض كثافة الفصول من 100 إلى 40 طالبًا | فيديو

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أزمة تكدس الفصول الدراسية كانت من أكبر التحديات التي واجهت منظومة التعليم في مصر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن ملف خفض الكثافات جاء في مقدمة أولويات الوزارة منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف المسؤولية.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة اعتمدت على المتابعة الميدانية المباشرة للمدارس في مختلف المحافظات، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير المكتبية، حيث تم تنفيذ جولات مكثفة لرصد الأوضاع الحقيقية داخل الفصول وتحديد أعداد الطلاب بدقة، خاصة في المناطق الأكثر ازدحامًا.

وأشار إلى أن أولى خطوات الحل تمثلت في استغلال المساحات غير المستخدمة داخل المدارس الرسمية، بعدما أجرت الوزارة مسحًا شاملًا على مستوى الجمهورية، أسفر عن استحداث نحو 98 ألف فصل دراسي خلال العام الدراسي الماضي، دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، وذلك من خلال إعادة توظيف الفراغات المتاحة بالشكل الأمثل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم أن المحور الثاني للخطة يعتمد على التوسع في إنشاء مدارس وفصول جديدة عبر الهيئة العامة للأبنية التعليمية، التي تعمل على إنشاء نحو 15 ألف فصل سنويًا وفق دراسات دقيقة تراعي احتياجات كل منطقة. وأوضح أن الوزارة تستخدم خرائط وتقنيات "GPS" لتحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لبناء المدارس، بما يساهم في تقليل الكثافات وتحسين توزيع الطلاب.

وأكد زلطة أن الوزارة تطبق منظومة متابعة ميدانية مستمرة لضمان الالتزام بالأعداد المستهدفة داخل الفصول، مشيرًا إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف أجرى بنفسه نحو 612 زيارة ميدانية للمدارس خلال عامين، لمتابعة تنفيذ خطط التطوير على أرض الواقع.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن خفض كثافات الفصول بشكل ملحوظ، حيث أصبح الحد الأقصى داخل الفصل لا يتجاوز 50 طالبًا، بينما وصلت بعض المدارس إلى متوسطات تتراوح بين 41 و42 طالبًا فقط، بعد أن كانت بعض الفصول تضم نحو 100 طالب.

