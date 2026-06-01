بيوك إلكترا L7 الهجينة تظهر لأول مرة

أعلنت شركة بيوك عن إصدارها الجديد بيوك إلكترا L7 الهجينة، وتنتمي إلكترا L7 الهجينة لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة بيوك إلكترا L7 السيدان الهجينة الجديدة

أبعاد بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة

تأتى سيارة بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة في سوق السيارات بطول 5032 مم، وعرض 1952 مم، وارتفاع 1507 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3000 مم .

محرك بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة

زودت سيارة بيوك إلكترا L7 الهجينة بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 238 حصان، وبها بطارية سعة 40.2 كيلوواط/ساعة، وتوفر مدي قيادة إجمالي يصل إلي 700 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة

تحتوي سيارة بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة علي الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة على مصابيح LED نهارية حادة ومستقبلية، وبها شبك أمامي سفلي مدمج بدقة، وتم تزويد السقف بنظام الرادار المتطور المخصص للاستشعار عن بعد (LiDAR) لدعم أنظمة القيادة الذاتية، وبها مقابض أبواب مدمجة ومسطحة مع الهيكل لتقليل السحب الهوائي مع قطع كل كم/ساعة، وبها شاشة عرض معلوماتية أمامية مقاس 10.25 بوصه، ويتوسط الطبلون شاشة ترفيه وتحكم لمسية عملاقة مقاس 39.6 15.6 بوصة، وبها أغطية مكبرات صوت معدنية فاخرة، وشواحن هواتف لاسلكية سريعة .

سعر بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة

الفئة الأولي من سيارة بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 96 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة بيوك إلكترا L7 الهجينة الجديدة تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 121 ألف ريال سعودي .

تاريخ سيارة بيوك إلكترا السيدان

بدأت رحلة بيوك إلكترا كسيارة سيدان أمريكية فاخرة وكبيرة الحجم أطلقتها شركة جنرال موتورز عام 1959، وأعادت بويك إحياء هذا الاسم التاريخي ليصبح سلسلة سياراتها الكهربائية بالكامل، والتي ترمز لها بحرف "E".