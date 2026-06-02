تراجع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بمصر

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6670 جنيها للبيع مقارنة 6690 جنيها بتراجع 20 جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7625 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7565 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6670 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6620 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5715 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5675 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4445 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4415 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 53.360 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 52.960 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 237100 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 235320 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

بلغ دولار الصاغة سعر اليوم نحو 52.66 جنيه مقابل 51.86 جنيه السعر الرسمي بفارق بسيط.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4502 دولار.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.