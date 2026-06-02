لمدة 15 ليلة| تحويلات مرورية لرفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة برفع كفاءة كوبري 6 أكتوبر.

أعمال رفع الترسات "الدعامات"



ويستلزم الأمر الغلق الكلى لمنزل كوبري باغوص في اتجاه كوبري مهمشة "منطقة المفارق من أعلى كوبرى باغوص" مع توجيه حركة المركبات بالاستكمال إتجاه كوبرى 6 أكتوبر خلال تنفيذ أعمال رفع الترسات "الدعامات" اعتبارًا من الساعة 12،05 صباحا حتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 2026/6/2 م ولمدة 15 ليلة.

ومن جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة؛ لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.