منعت السيارات من الوقوف.. القبض على حارسة عقار في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بوضع أحجار بأحد الشوارع بالقاهرة لمنع المواطنين من إيقاف سياراتهم ومحاولة التعدى على أحد الأشخاص بالسب والضرب حال اعتراضه على ذلك.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقاطع الفيديو (حارسة عقار بمنطقة الزمالك بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لحجز أماكن إنتظار للسيارات الخاصة بقاطنى العقار محل حراستها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.