معدة المصريين ليست مجالًا للربح.. تحرك برلماني لمواجهة البن المغشوش

أكد النائب مدحت الركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن انتشار ظاهرة البن المغشوش في الأسواق خلال الفترة الأخيرة يستوجب تحركًا رقابيًا عاجلًا.

وأشار إلى أن بعض ضعاف النفوس استغلوا الزيادة الكبيرة في أسعار البن لتحقيق مكاسب سريعة من خلال خلطه بمواد غير مطابقة للمواصفات وطرحه للمواطنين على أنه منتج أصلي.

وقال المنصوراوي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ارتفاع أسعار السلع لا يمكن أن يكون مبررًا بأي حال من الأحوال لارتكاب مخالفات تهدد صحة المواطنين، مؤكدًا أن التلاعب في المنتجات الغذائية يمثل تجاوزًا خطيرًا يتطلب التعامل معه بمنتهى الحزم.

تكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية والصحية

وطالب النائب بتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية والتموينية والصحية لتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع البن، من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف كشف المنتجات غير الصالحة وضبط المخالفين، مع ضرورة إحكام السيطرة على حلقات التداول بداية من مراحل الإنتاج وحتى وصول المنتج للمستهلك.

وأشار عضو لجنة الزراعة إلى أهمية إخضاع مطاحن البن لرقابة أكثر صرامة، عبر مراجعة موقفها القانوني والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالمعايير الصحية، موضحًا أن بعض المخالفات ترتبط بوجود كيانات غير رسمية تعمل بعيدًا عن الرقابة وتطرح منتجات مجهولة المصدر.

وشدد المنصوراوي على أن مواجهة الغش التجاري في السلع الغذائية تتطلب جانبًا توعويًا إلى جانب الدور الرقابي، داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة عند شراء البن والاعتماد على المنتجات ذات المصدر الموثوق، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة التي قد تكون مؤشرًا على وجود تلاعب.

وأكد على أن الحفاظ على صحة المواطنين وضبط الأسواق يمثلان أولوية، وأن مواجهة أي محاولات للاتجار بالسلع المغشوشة تستلزم تطبيق القانون بكل قوة على المخالفين لردع كل من يحاول استغلال احتياجات المواطنين.