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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت صالح يحيي حفلتين متتاليتين في يوليو الجاري

بوستر حفل مدحت صالح
بوستر حفل مدحت صالح
أحمد إبراهيم

يستعد الفنان مدحت صالح، لإحياء حفلتين متتاليتين في شهر يوليو الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

ويحيي مدحت صالح حفله الأول يوم 24 يوليو، في الساحل الشمالي، وبعدها حفل يوم 30 يوليو، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية ضمن مهرجان الاوبرا الصيفي. 

أغاني مدحت صالح

وكانت احدث اغاني مدحت صالح هو تتر مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى عرض فى شهر رمضان الماضي ٢٠٢٥ وحقق نجاحا كبيرا.

وفى شهر فبراير الماضي طرح مدحت صالح أحدث أغانيه بعنوان “بتغريني” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعمال مدحت صالح

وشارك مدحت صالح فى رمضان هذا العام من خلال تتر مسلسل “امبراطورية ميم”، للفنان خالد النبوي، الذى عرض ضمن السباق الرمضانى.

مسلسل "امبراطورية ميم" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.

مدحت صالح - حمايا العزيز

وقبل عام طرح المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية بعنوان “حمايا العزيز”، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.

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