العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري داخل سيارة نقل مواش بطريق صحراوي بالأقصر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل سيارة مخصصة لنقل المواشي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا، بعدما تبين إصابته بطلق ناري.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على سيارة نقل مواش متوقفة بالقرب من مدخل قرية الكيمان، وبداخلها جثة أحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص المبدئي تبين أن المتوفى تعرض لإصابة بطلق ناري، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا حول موقع العثور على الجثمان، وبدأت أعمال المعاينة وجمع الأدلة ورفع الآثار التي قد تسهم في كشف ملابسات الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق، التي باشرت إجراءاتها القانونية، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتواصل فرق البحث الجنائي جهودها لتحديد هوية المجني عليه، وفحص خط سير السيارة، والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب مراجعة كاميرات المراقبة بالمناطق المحيطة، في إطار مساع مكثفة للوصول إلى مرتكبي الواقعة وكشف جميع تفاصيلها.