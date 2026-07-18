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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أعمال رصف وتطوير الطرق بعدد من مراكز ومدن محافظة الأقصر

انطلاق أعمال رصف وتطوير الطرق بعدد من مراكز ومدن محافظة الأقصر
انطلاق أعمال رصف وتطوير الطرق بعدد من مراكز ومدن محافظة الأقصر
شمس يونس

تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، لمديرية الطرق والنقل بالمحافظة، وضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، انطلقت صباح اليوم "السبت" أعمال رصف وتطوير الطرق بعدد من مراكز ومدن الأقصر، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي قرية البعيرات التابعة لمركز ومدينة القرنة، تجرى حاليًا أعمال توريد طبقة الأساس (سن 6) للطريق الممتد من الطريق الزراعي الغربي أمام كوبري الطود وحتى خط الديكوفيل، بطول 1.5 كيلومتر، ويُعد الطريق من المحاور الحيوية التي تخدم أهالي القرية ، وتتم الأعمال تحت إشراف المهندسة إلهام شيباني، مدير مديرية الطرق والنقل والإسكان بالمحافظة، وبالتنسيق مع أحمد حسن أبو الحسن، رئيس مركز ومدينة القرنة.

وفي مركز ومدينة الطود، تم الانتهاء من استكمال تنفيذ طبقة الأساس بمدخل طريق قرية العقاربة بطول 350 مترًا، كما يجري التنسيق لتحويل محول الكهرباء الموجود ببداية الطريق بما يتيح توسعة المدخل وتحسين الحركة المرورية، وذلك تحت إشراف مصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة الطود.

كما تستعد المحافظة لبدء أعمال رصف طريق مستشفى العديسات وتفرعاته بطول 1.3 كيلومتر، ضمن خطة رد الشيء لأصله، والتي تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المركز.

وفيما يتعلق بأعمال الهيئة العامة للطرق والكباري – المنطقة الثامنة بقنا، تواصل الهيئة تنفيذ أعمال كشط الطبقة الأسفلتية القديمة بالطريق الزراعي الشرقي بمركز الطود، تمهيدًا لأعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق.

وفي مركز ومدينة أرمنت، فقد أنهت الهيئة العامة للطرق والكباري – المنطقة الثامنة بقنا، أعمال تنفيذ الطبقة السطحية بالطريق الزراعي الغربي عند المدخل الرئيسي لمدينة أرمنت وقرية الرياينة، في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة، بما يحقق السيولة المرورية ويعزز جودة البنية التحتية.

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