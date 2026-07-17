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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة مياه الأقصر تكثف طرق الأبواب لنشر ثقافة الترشيد ورصد شكاوى الناس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تنفيذ حملات طرق الأبواب بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مهندس أحمد سعيد عرفه رئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار جهود الشركة لتعزيز الوعي المائي والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتهدف الحملات إلى توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من الممارسات الخاطئة، إلى جانب حصر شكاوى المواطنين ومقترحاتهم والعمل على متابعتها، بما يحقق استجابة أسرع لاحتياجات الأهالي.

وشهدت إدارة القرنة تنفيذ حملة ميدانية لطرق الأبواب تضمنت نشر رسائل التوعية الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتأكيد على أهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، مع تسجيل بيانات الحملة على برنامج DROPS ورصد شكاوى المواطنين.

كما نفذت إدارة الأقصر حملة توعوية مماثلة ركزت على رفع الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه، والاستماع إلى ملاحظات المواطنين وشكاواهم، إلى جانب تقديم الإرشادات الخاصة بالحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وفي إدارة إسنا، واصلت فرق التوعية تنفيذ حملاتها الميدانية لتعزيز الثقافة المائية بين المواطنين، ورصد الشكاوى والملاحظات والعمل على متابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل الشركة.

وشملت الحملات أيضًا إدارة الطود، حيث جرى تنفيذ جولات ميدانية للتواصل مع المواطنين، وتقديم التوعية اللازمة بشأن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، مع حصر المقترحات والشكاوى لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر استمرار حملات طرق الأبواب بجميع الإدارات التابعة لها، إيمانًا بأهمية التوعية المجتمعية ودورها في الحفاظ على الموارد المائية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يدعم جهود الشركة في تقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة على مستوى المحافظة.

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