محافظ الأقصر يؤكد استمرار جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات

أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، استمرار جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استعرض ووفد أمانة محافظة الأقصر للحملة الوطنية "تحيا مصر"، أبرز المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات،

جاء ذلك خلال استقيال المحافظ، وفد امانة محافظة الأقصر للحملة الوطنية "تحيا مصر"، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحملة وقياداتها بالمحافظة، حيث ضم الوفد محمد صلاح الضوي، أمين الحملة على مستوى محافظة الأقصر وعضو الهيئة العليا، والدكتورة سحر، الأمين المساعد وعضو الهيئة العليا، والدكتور محمود الطيب، أمين عام لجنة الشؤون الدينية، والدكتور بهجة الصن، عضو الهيئة العليا ، والدكتورة نعمة عطا أمين لجنة السياحة بمحافظة الأقصر، والقس رويس عبد الملاك، عضو اللجنة العليا، وعبد الفتاح يونس، أمين لجنة المصالحات بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية، لما تمثله من فرصة لمناقشة القضايا المجتمعية والتوعوية التي تهم أبناء محافظة الأقصر، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع.

وفي ختام اللقاء، كرّم وفد الحملة الوطنية "تحيا مصر" المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، ومنحه درعًا تقديرًا لجهوده وإنجازاته خلال العامين الماضيين، متمنين له دوام التوفيق واستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها المحافظة.