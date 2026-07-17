اختتام برنامج تدريبي بالأقصر لتأهيل الشباب وتعزيز ريادة الأعمال

اختتم المجلس القومي للمرأة فرع الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي لشباب الخريجين، الذي استمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الفرع بمدينة الكرنك، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وتنمية مهاراتهم في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة.

أقيم البرنامج تحت رعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبتوجيهات الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل مقرر فرع المجلس بالأقصر، وبالتعاون مع جهاز شباب الخريجين بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة شيرين طلعت، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمشاركة رواد النيل ومركز خدمات تطوير الأعمال ببنك مصر.

وشهد ختام البرنامج حضور الدكتورة أماني مدني، المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، التي أكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تأهيل الشباب والمرأة بالمهارات اللازمة يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة.

كما شارك إبراهيم أحمد، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر، حيث استعرض جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الحماية المجتمعية ورفع جودة الحياة للمواطنين.

وتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات المتخصصة، قدمت خلالها الأستاذة مادلين يوسف، المدرب المعتمد في التثقيف المالي، شرحًا لأهمية الثقافة المالية وكيفية إدارة الموارد بشكل سليم، مؤكدة أن الوعي المالي يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الأسري.

كما شارك في تنفيذ البرنامج هدير موسى ومحمد عبد الله من رواد النيل ومركز خدمات تطوير الأعمال ببنك مصر، حيث قدما تدريبات عملية حول ريادة الأعمال، وإدارة المشروعات، وآليات دعم أصحاب المشروعات والأفكار الناشئة، والتعريف بالخدمات التي تقدمها المبادرة للشباب.

واستهدف البرنامج 58 مشاركًا ومشاركة، بينهم 50 سيدة وفتاة و8 من الشباب، بهدف إعدادهم ليكونوا سفراء للتوعية داخل مجتمعاتهم المحلية، ونقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات في مجالات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية المجلس القومي للمرأة لتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، بهدف نشر ثقافة العمل الحر، ودعم المشروعات الصغيرة، وبناء كوادر شبابية قادرة على الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة.