قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: العلاقات المصرية التنزانية تشهد تطورًا مستمرًا ونسعى لتعزيز التعاون
أب يوزع زمزم مجانا صدقة جارية على روح ابنه بالمنوفية
اعتماد برنامج التدريب الميداني للوبائيات المصري كأول مركز متعاون في شرق المتوسط وأفريقيا
احتياطي النقد الأجنبي عند أعلى مستوى تاريخي.. ماذا يعني ذلك لسعر الدولار والاستثمار في مصر؟
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك
الادعاء الأمريكي يوجه تهمة الشروع في قتل ضد المتهم بطعن مسلم في ولاية يوتا
مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟
عبدالناصر زيدان: أنا واحد من أقوي الإعلاميين في مصر
إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن
بعد ضياع اللقب.. ماذا ينتظر الفائز بالمركز الثالث في مونديال 2026؟
الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
تفاصيل حفل نهائي كأس العالم 2026.. نجوم هوليوود والغناء العالمي يحولون ملعب نيويورك إلى مسرح استثنائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الصراصير الهندي يقلب الطاولة على مودي.. حركة ساخرة تتحول إلى احتجاج وطني

احتجاجات حزب الصراصير
احتجاجات حزب الصراصير
هاجر رزق

طالبت حركة احتجاجية جديدة في الهند تُعرف باسم "حزب الصراصير الشعبي" (Cockroach Janta Party - CJP)، بإصلاح نظام التعليم في الدولة واستقالة وزير التعليم.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد إلغاء امتحان القبول بكليات الطب على مستوى البلاد في مايو الماضي إثر تسريب الأسئلة، وهو ما أثّر على نحو مليوني طالب، كما أفادت تقارير بانتحار عدد من الطلاب بعد اضطرارهم لإعادة الامتحان، بحسب صحيفة الجارديان.

 

حزب الصراصير الشعبي

وتأسست الحركة في 16 مايو على يد الشاب أبهيجيت ديبكي، بعدما وصف رئيس المحكمة العليا بعض الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير"، فتبنى الوصف وحوّله إلى اسم لحركة احتجاجية سرعان ما اجتذبت آلاف الشباب.

ومنذ السادس من يونيو، يعتصم أعضاء الحركة في منطقة جانتار مانتار الشهيرة بالاحتجاجات في نيودلهي، حيث انضم إليهم طلاب وأولياء أمور وأكاديميون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على نظام تعليمي يرون أنه يجبر الطلاب على الدراسة من 10 إلى 14 ساعة يوميًا، ويحدد مستقبلهم بالكامل من خلال اختبار واحد مدته ثلاث ساعات.

 

الحكومة الهندية تتجاهل "الصراصير"

وحتى الآن، لم يجرِ أي مسئول في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حوارًا مع المحتجين، وهو ما أثار انتقادات من المعارضة ومنظمّي الاحتجاجات.

 

إضراب عن الطعام لاستقالة وزير التعليم

وأصبح الناشط البيئي والمهندس الهندي سونام وانجتشوك، المعروف بحملاته للدفاع عن البيئة في إقليم لاداخ الواقع في جبال الهيمالايا، الواجهة الأبرز لحركة "الصراصير"، حيث أضرب عن الطعام حتى يستقيل وزير التعليم الهندي دارمندرا برادان.

ودخل وانجتشوك يومه التاسع عشر في إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط تدهور ملحوظ في حالته الصحية، حيث أصدرت محكمة هندية أمرًا للسلطات بمتابعة حالته الصحية بشكل مستمر.

وأصبح وانجتشوك رمزًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيودلهي، حيث فقد قدرته على الحديث بسبب الضعف الشديد، واكتفى بالاعتذار للحاضرين قائلاً: “أنا آسف، لكنني غير قادر على الكلام”.

وقد خسر نحو 9 كيلوجرامات من وزنه، ويحذر الأطباء من أن جسمه دخل مرحلة المجاعة الشديدة، حيث يبدأ في استهلاك الدهون والعضلات، ما يؤدي إلى ضعف بالغ واضطراب في وظائف المخ واختلال الأملاح. 

حزب الصراصير نظام التعليم وزير التعليم كليات الطب الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 أيام إجازة متتالية.. بشرى سارة للموظفين بقرار من رئيس الوزراء

هل تشغيل القرآن يحضر الجن

هل تشغيل القرآن دون الاستماع له يحضر الجن ويسكنه في البيت؟

زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو تكشف مفاجأة كانت تُجهزها لوالدته بعد الأزمة الأخيرة

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟

هل يختبئ الثعبان داخل السرير أو الحذاء ؟ الحقيقة الكاملة

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

4 علامات تكشف وجود ثعبان في منزلك.. وخطأ واحد قد يعرضك للخطر إذا رأيته

منتخبا إسبانيا والأرجنتين

موعد نهائي كأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

فرنسا وانجلترا

موعد مباراة فرنسا وإنجلترا في كأس العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد في أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

الشيخ ايمن عبد الغني وكيل الأزهر

أيمن عبد الغني: الأزهر حاضر في كل مراحل القضية الفلسطينية لا يساوم على المبادئ ولا يتخلى عن مسؤولياته

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة بفرع جامعة الأزهر الوجه القبلي

عميدا كليتي الطب بنين وبنات بأسيوط يتفقدان انطلاق أول امتحانات إلكترونية لطلاب الفرقة الخامسة

الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف

الشيخ أيمن عبد الغني: القضية الفلسطينية قضية حق وعدالة والموقف المصري تجاهها ثابت وتاريخي

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف
مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية
قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان البحرية الباكستانية

القيادة في الشبورة.. أخطاء يرتكبها السائقون صباحًا قد تعرضهم للحوادث

أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب
أخطاء شائعة تتسبب في حوادث مميتة أثناء القيادة في الضباب

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

العقاب الذهبي - GOLDEN EAGLE

ختام فعاليات التدريب المصري التركي المشترك "العقاب الذهبي".. فيديو وصور

رئيس الأرجنتين ونهائي كأس العالم

رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم.. والسبب مفاجأة!

دكتور فود

من السوشيال ميديا إلى ساحات القضاء.. من هو «دكتور فود»؟

زيكو

طول عمرك رقم واحد.. رسالة مؤثرة من مصطفى زيكو لوالدته بعد تصريحاتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد