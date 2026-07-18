الكويت تدين بأشد العبارات العدوان الإيراني على أراضيها وتحمل طهران مسئولية تداعياته

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الذي استهدف أراضي البلاد صباح اليوم /السبت/ وطال محطة أخرى من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالكويت.

وأكدت الخارجية الكويتية -في بيان- أن "تكرار استهداف هذه المنشآت الحيوية يكشف عن نهج عدواني ممنهج يستهدف الأعيان المدنية والبنية التحتية الأساسية، ويُعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817".

وحمّلت الخارجية الكويتية إيران كامل المسئولية عن هذا العدوان "الغاشم" وتداعياته، مطالبةً إياها بالكف الفوري عن اعتداءاتها.

وشددت على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.