السفارة الأمريكية في الكويت تدعو الأمريكيين لإعادة النظر في السفر للشرق الأوسط

نشرت السفارة الأمريكية لدى الكويت تحذيرا أمنيا يدعو المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى منطقة الشرق الأوسط أو المارين عبر المنطقة إلى إعادة النظر في ذلك؛ نظرا لاستمرار التوترات الأمنية في المنطقة واحتمال حدوث تصعيد غير متوقع.

وأشارت السفارة الأمريكية في تحذيرها إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط مازالت معقدة وقابلة للتصعيد بشكل غير متوقع. ونبهت الأمريكيين الموجودين في المنطقة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار بشكل مستمر للاطلاع على أي مستجدات أمنية.

ودعت المسافرين الأمريكيين في المنطقة أو المارين عبرها إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من استمرار مواعيد رحلاتهم وعدم تأثرها بالتطورات الأمنية.

كما نصحت الرعايا الأمريكيين بإعادة النظر في أي خطط سفر إلى الكويت ومنطقة الشرق الأوسط أو المرور عبرها.

ونبهت السفارة الأمريكية في الكويت إلى أنها تقدم خدمات طوارئ محدودة للمواطنين الأمريكيين، موضحة أن الخدمات القنصلية غير الطارئة، بما في ذلك خدمات التأشيرات وأعمال التوثيق، مازالت مُعلقة في الوقت الراهن.