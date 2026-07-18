مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وخسائر مادية جسيمة في موقع نفطي حيوي إثر اعتداءات إيرانية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عن وقوع خسائر مادية جسيمة وبعض الإصابات جراء تعرض أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي صباح اليوم /السبت/ لاعتداءات إيرانية متكررة.

وأفادت المؤسسة بأن التعامل جارٍ مع الاعتداء بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما جرى إسعاف المصابين وإخلاء الموقع.

وكانت قوة الإطفاء العام الكويتية قد أعلنت في وقت سابق عن تعامل فرقها مع حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك بعد استهداف الموقعين ضمن الهجمات المعادية الأخيرة من قبل العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد.

وأضافت أن الموقع الأول شارك فيه 5 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي كما شارك في الموقع الثاني 3 فرق إطفاء.

وأوضحت أن الحادث الأول أسفر أثناء عملية المكافحة عن عدد من الإصابات من رجال الإطفاء وأحد العاملين وجرى إخلاؤهم ونقلهم لتقديم الإسعافات اللازمة لهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أية مستجدات فور توفرها.