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مؤيد القضية الفلسطينية.. مهاجم منتخب إسبانيا يكشف هل سيصافح ترامب في ليلة النهائي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مؤيد القضية الفلسطينية.. مهاجم منتخب إسبانيا يكشف هل سيصافح ترامب في ليلة النهائي؟

بورخا إيجليسياس
بورخا إيجليسياس
حسن العمدة

أكد بورخا إيجليسياس، مهاجم المنتخب الإسباني، أنه سيلتزم بمصافحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حال صعود منتخب بلاده لمنصة التتويج عقب نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى رغبته في أن تمر هذه اللحظة سريعًا بعيدًا عن أي جدل سياسي.

ويُعرف مهاجم سيلتا فيغو، البالغ من العمر 33 عامًا، بمواقفه الداعمة لمناهضة العنصرية، إلى جانب تأييده العلني للقضية الفلسطينية، إلا أنه شدد على احترامه للإجراءات الرسمية الخاصة بحفل التتويج.

وفي تصريحات أدلى بها لمجلة "بانينكا" الإسبانية، أوضح إيغليسياس أنه سيحترم بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يقضي بحضور الرئيس الأمريكي وتسليمه الكأس إلى المنتخب المتوج بلقب كأس العالم، مؤكدًا أن التزامه بالبروتوكول لا يعني تغييرًا في مواقفه الشخصية.
 

بورخا إيجليسياس إيجليسياس الأمريكي دونالد ترامب الأرجنتين كأس العالم

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