منتخب مصر للكرة النسائية يواصل تدريباته قبل السفر للمشاركة بأمم أفريقيا

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية، استعداداته المكثفة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، من خلال تدريبات يومية قوية بمركز المنتخبات الوطنية، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد قبل السفر إلى المغرب يوم 25 يوليو الحالي للمشاركة في البطولة.

وركز الجهاز الفني بقيادة محمد كمال، المدير الفني، خلال المران على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تنفيذ الجوانب الخططية والتكتيكية، مع الاهتمام بسرعة التحول بين الدفاع والهجوم، وتصحيح بعض الملاحظات الفنية استعدادًا لانطلاق المنافسات القارية.

كما شهد التدريب حالة من الجدية والتركيز بين اللاعبات، في ظل المنافسة على حجز مكان بالتشكيل الأساسي.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب زامبيا يوم 28 يوليو الحالي، في افتتاح مباريات دور المجموعات، حيث يسعى الجهاز الفني لتحقيق بداية إيجابية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره أمام مالاوي ونيجيريا.

ويحرص مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة ، على توفير الدعم اللازم للمنتخب قبل البطولة من خلال المتابعة المستمرة للمعسكر من خلال الدكتورة إيناس مظهر، عضوة المجلس، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وعلى هامش المعسكر، طلب الجهاز الفني تنظيم محاضرة تثقيفية للاعبات حول أبرز تعديلات قوانين التحكيم، التي سيتم تطبيقها خلال البطولة، بهدف تعريف الجميع بالتحديثات الأخيرة وتجنب الوقوع في أخطاء قد تؤثر على سير المباريات.