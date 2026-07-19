مادونا تقدم عرضا بين شوطي نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

قامت النجمه العالمية مادونا بتقديم عرض بين شوطي مباراة الارجنتين واسبانيا في نهائي كأس العالم

يقام عرض كبير بين شوطي النهائي، بمشاركة أسماء عالمية بارزة، من بينها فرقة البوب الكورية الشهيرة "BTS"، وشاكيرا، وبورنا بوي، وجاستن بيبر، ومادونا، إلى جانب عازف الكمان والمايسترو الشهير جوستافو دوداميل

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين و إسبانيا في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية في نهائي كأس العالم 2026.

وشهدت بداية المباراة فرصة حقيقة للمنتخب الإسباني، والتي كاد آن يحرز هدف التقدم عن طريق لامين يامال قبل أن يخرجها دفاع الأرجنتين.

وجاءت فرصة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني قبل أن يخرجها الحارس أوناي سيمون قبل ميسي.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض ليساندرو مارتينيز مدافع الأرجنتين للإصابة، ويخوض نيكولاس أوتاميندي اللقاء بدلا منه.