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«مبابي» يكشف كواليس نهائي كأس العالم: خذلنا ديشان في الشوط الأول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مبابي» يكشف كواليس نهائي كأس العالم: خذلنا ديشان في الشوط الأول

مبابي
مبابي
عبدالله هشام

أكد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على تسجيل ليونيل ميسي هدف خلال مباراة نهائي بطولة كأس العالم أمام إسبانيا.

وقال «مبابي» خلال تصريحاته: شهدنا شوطين مختلفين تماماً، في الشوط الأول، يمكنني تفهم من يرى أننا قدمنا أداءً هزيلاً، أو أننا لم نحترم القميص، لكن من ناحيتي، أفضّل القول إننا كنا بشرًا؛ وللأسف، نحن لا يُسمح لنا بأن نكون بشرًا.

وواصل «مبابي»: أعتقد أننا كنا غائبين تماماً عن الأجواء في البداية، وأرى أنهم نجحوا في إيقاظنا بشكل جيد، في الشوط الثاني، عدنا لنكون لاعبين من الطراز الرفيع، وآلات ذات عقلية قوية تلعب دون عواطف، وهو ما مكّننا من القيام بما نجيد فعله والفوز بالشوط الثاني لكن في النهاية، لم نفز بالمباراة ككل.

وأكمل: أعتقد أن الأمر أكثر إحباطاً بالنسبة للمدرب كنا نرغب في تحقيق شيء من أجله، لكن لسوء الحظ، الشوط الأول أعطى انطباعاً بأننا خذلناه، وهذا ليس على الإطلاق الشعور الذي أردنا إيصاله، ولكن هذه هي كرة القدم،نريد أن نشكر المدرب على كل ما قدمه، لأن هذه المباراة لن تُنقص أبداً من مكانة ديدييه ديشان الأسطورية".

وأردف: ليونيل ميسي يسجل طوال الوقت، وسيُسجل بكل تأكيد، بالنسبة لي، أنا أحاول فقط مساعدة فريقي على التسجيل في كل مرة. بالطبع، عندما تسجل هذا العدد من الأهداف في كأس العالم، فإن ذلك ينقلك إلى مستوى آخر، ولكن كنت أفضّل ألا أكون الهداف التاريخي وأن ألعب مباراة النهائي.

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