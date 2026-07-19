قداسة البابا لاون: ملكوت الله ينمو بصمت والخير ينتصر بالصبر والمحبة

ترأس اليوم، قداسة البابا لاون الرابع عشر، صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين، بساحة الحرية، بمدينة كاستيل غاندولفو، متاملًا في أمثال السيد المسيح عن القمح، والزؤان، وحبة الخردل، والخميرة، مؤكدًا أن ملكوت الله ينمو بصمت وتواضع في قلب العالم.

وأوضح الأب الأقدس أن هذه الأمثال تكشف أسلوب الله في العمل، إذ لا يفرض حضوره بالقوة، أو الضجيج، بل يختار طريق التواضع، والصِّغر، تاركًا للإنسان حرية الاستجابة لمحبته، مؤكدًا أن ملكوت الله يعمل بطريقة خفية وسط تحديات الشر، ما يدعو المؤمنين إلى التحلي بالحكمة، والقدرة على تمييز الخير دون التسرع في إصدار الأحكام.

وشدد الحبر الأعظم على أن انتظار تدخل إلهي يقضي على الشر بصورة فورية، لا ينسجم مع منطق الإنجيل، مشيرًا إلى أن الله يدعو الكنيسة، والمؤمنين إلى تبني منطق البذرة، القائم على الصبر، والثقة في عمله المستمر، حتى وإن بدا خفيًا عن الأنظار.

وفي ختام كلمته، دعا قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى الاقتداء بالعذراء مريم في بساطتها، واتضاعها، مؤكدًا أن رسالة المسيحيين هي أن يكونوا خميرة للمحبة والرجاء في العالم، من خلال خدمة الآخرين، وتجسيد حضور الله في تفاصيل الحياة اليومية.