«مبابي»: متأكد أن ميسي سيسجل لكنني كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي للمونديال وأن أكون في النهائي

تحدث النجم الفرنسي كيليان مبابي بصراحة عن إنجازه التاريخي بعدما أصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الأرقام الفردية لا يمكن أن تعوض حلم التتويج باللقب أو حتى بلوغ المباراة النهائية.



وقال مبابي إنه يدرك قيمة الرقم القياسي الذي حققه بعد سنوات من التألق في البطولة، لكنه أوضح أن مشاعره الحالية لا يطغى عليها الفرح الكامل، لأن طموحه الأكبر كان قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب العالمي.

وأضاف أن تحقيق الإنجازات الشخصية يمنح اللاعب شعورًا بالفخر، لكنه يظل أقل أهمية من نجاح المنتخب في الوصول إلى القمة.

وأكد قائد المنتخب الفرنسي أنه يتوقع أن يشهد النهائي تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي هدفًا جديدًا، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد استمرار منافسه في تعزيز سجله التهديفي، إلا أنه شدد على أن ذلك لا يشغل تفكيره بقدر ما يشغله شعوره بالحسرة لعدم وجود فرنسا في المباراة الختامية.

وأوضح مبابي أن أي لاعب يحلم منذ طفولته بخوض نهائي كأس العالم أكثر من التفكير في الأرقام القياسية، معتبرًا أن رفع الكأس أو المنافسة عليها يبقى الإنجاز الأعظم في مسيرة أي لاعب مهما بلغت إنجازاته الفردية.

وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي قدم بطولة قوية، ونجح في تجاوز العديد من التحديات، لكن بعض التفاصيل الصغيرة كانت كفيلة بحرمانه من الوصول إلى النهائي، وهو ما جعل الإحساس بالإحباط أكبر رغم الإنجازات الفردية التي تحققت خلال البطولة.

واختتم مبابي حديثه بالتأكيد على أن الأرقام القياسية ستبقى محفورة في التاريخ، لكنها لن تمحو شعوره بالحزن لغياب منتخب بلاده عن المشهد الختامي، قائلًا إن سعادته كانت ستكون أكبر بكثير لو تنازل عن لقب الهداف التاريخي لكأس العالم مقابل فرصة اللعب في النهائي والمنافسة على اللقب، لأن نجاح المنتخب سيظل دائمًا فوق أي إنجاز شخصي .