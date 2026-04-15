مضيق هرمز تحت النار .. مواجهة بين البحرية الأمريكية وناقلات نفط حاولت اختراق الحصار

قال مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مدمرة أمريكية اعترضت ناقلتي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران أمس الثلاثاء، بعد يوم من دخول الحصار الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وأمرتهما بالعودة.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة رويترز، أن السفينتين كانتا قد غادرتا ميناء تشابهار على خليج عُمان، وتواصلت معهما المدمرة عبر الاتصالات اللاسلكية، ولم يتضح ما إذا كانت قد وُجّهت إليهما أي تحذيرات أخرى.

ويضيف هذا الكشف تفاصيل جديدة إلى بدء حصار ترامب، الذي يهدف إلى الضغط على إيران لإنهاء إغلاقها الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

ويأمل ترامب أن يُجبر الحصار إيران على قبول شروط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي شنتها مع إسرائيل في 28 فبراير، بما في ذلك فتح مضيق هرمز.

ويقول ترامب إن ذلك كان أيضًا شرطًا لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أسبوع مع إيران، والذي من المقرر أن ينتهي الأسبوع المقبل.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الناقلتين كانتا من بين ست سفن تجارية، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها في وقت سابق من يوم الثلاثاء أنها امتثلت للأوامر «بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج عُمان».

وأفادت القيادة المركزية بأنه لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار منذ دخوله حيز التنفيذ يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن (14:00 بتوقيت غرينتش).