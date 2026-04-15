رسالة نارية .. ترامب: إعمار إيران يحتاج 20 عامًا.. والحرب انتهت

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس إنه يرى أن الحرب على إيران "أوشكت على الانتهاء"، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في مقطع فيديو نُشر الليلة قبل بث المقابلة المقرر إجراؤها صباح الغد: "أعتقد أنها أوشكت على الانتهاء. نعم، أعني، أعتبرها أوشكت على الانتهاء".

وأوضح الرئيس الأمريكي: "هل تعلمون؟ لو انسحبت الآن، لاستغرق الأمر منهم 20 عامًا لإعادة بناء ذلك البلد. ولم ننتهِ بعد. لكن سنرى ما سيحدث. أعتقد أنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".

وفي سياق متصل، كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية، أن ترامب كلف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن مسئولين أمريكيين يناقشون داخليًا تفاصيل اجتماع ثان مع إيران.

وتطرّق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى المفاوضات مع إيران، قائلاً إن ممثليها "يرغبون في التوصل إلى اتفاق"، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف “فانس”: "هناك قدر كبير من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، ولا يمكن حل ذلك بين عشية وضحاها. وقف إطلاق النار قائم، وأنا متفائل بموقفنا".

وأكد نائب ترامب، أنه جلس وجهًا لوجه مع صاحب القرار الإيراني، ووجد رغبة في التوصل إلى اتفاق.