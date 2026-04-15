«البنك الدولي»: خطة ضخمة بـ100 مليار دولار لإنقاذ اقتصاد دول الشرق الأوسط

أعلن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، أنه قادر على حشد تمويل يتراوح بين 80 و100 مليار دولار أمريكي للدول المتضررة بشدة من الحرب في الشرق الأوسط، خلال نحو 15 شهرًا.

وأوضح بانجا أن هذا التمويل يشمل ما بين 20 و25 مليار دولار أمريكي يمكن للدول الاستفادة منها عبر نافذة الاستجابة للأزمات، والتي تتيح لها الحصول على ما يصل إلى 10% من التمويل المعتمد ضمن البرامج القائمة، بينما يمكن توفير ما بين 30 و40 مليار دولار أمريكي أخرى من خلال إعادة توجيه البرامج القائمة.

وأضاف “بانجا”، خلال فعالية استضافتها لجنة بريتون وودز، أنه في حال استمرار الحرب لفترة أطول، فسيتعين على البنك اللجوء إلى ميزانيته العمومية وموارده المتاحة لإيجاد تمويل إضافي للوصول إلى المبلغ المستهدف الذي يتراوح بين 80 و100 مليار دولار أمريكي.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، حذر صندوق النقد الدولي من أن أي تصعيد إضافي في الحرب مع إيران قد يؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.