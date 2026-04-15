ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب ضد إيران انتهت، خلال مُقابلة مع قناة فوكس نيوز ستُذاع في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت ماريا بارتيرومو، مذيعة فوكس نيوز، إن الرئيس ترامب أخبرها بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران قد انتهت.

وأضافت أن ترامب عبّر عن هذا الموقف خلال مقابلة ستُبث يوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، كشفت شبكة سي إن إن الإخبارية، أن ترامب كلف مستشاريه بإيجاد حل دبلوماسي للحرب مع إيران.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن مسئولين أمريكيين يناقشون داخليًا تفاصيل اجتماع ثان مع إيران.

وفي سياق متصل، تطرّق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى المفاوضات مع إيران، قائلاً إن ممثليها "يرغبون في التوصل إلى اتفاق"، مؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف “فانس”: "هناك قدر كبير من انعدام الثقة بين إيران والولايات المتحدة، ولا يمكن حل ذلك بين عشية وضحاها. وقف إطلاق النار قائم، وأنا متفائل بموقفنا".

وأكد نائب ترامب، أنه جلس وجهًا لوجه مع صاحب القرار الإيراني، ووجد رغبة في التوصل إلى اتفاق.