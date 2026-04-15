قد يحدث شيء ما .. تطوّر مُفاجئ بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لوقف الحرب

أفادت مصادر مطلعة لشبكة CNN أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، من المتوقع أن يقود جولة ثانية محتملة من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين، في حال أسفرت المفاوضات عن لقاء مباشر آخر قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، اللذين ترأسا المحادثات الدبلوماسية منذ ما قبل بدء الحرب، من المتوقع أيضاً أن يحضرا أي اجتماع ثانٍ محتمل.

وذكرت المصادر أن ترامب كلف كبار مستشاريه الثلاثة بإيجاد مخرج دبلوماسي للحرب، ولا يزال يثق بهم في تنفيذ ذلك. وقد تواصل فانس وويتكوف وكوشنر مع الإيرانيين والوسطاء خلال الأيام التي تلت جلسة السبت الماراثونية التي استمرت 21 ساعة، في إطار جهودهم للتوصل إلى اتفاق.

وكانت شبكة CNN قد أفادت سابقاً بأن مسؤولي ترامب يناقشون داخلياً تفاصيل اجتماع ثانٍ محتمل، إلا أنه حتى مساء الثلاثاء، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد.

صرح الرئيس لصحيفة نيويورك بوست في وقت سابق من يوم الثلاثاء بأنه "قد يحدث شيء ما" خلال اليومين المقبلين في باكستان، في ظل سعي الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن: "المحادثات المستقبلية قيد المناقشة، ولكن لم يتم تحديد أي موعد حتى الآن".