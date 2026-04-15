تخفيف الأعباء عن المواطنين.. كندا تُعلّق ضريبة الوقود بسبب الحرب ضد إيران

أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده ستُعلّق ضريبة الوقود حتى عيد العمال، مُشيرًا إلى اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجةً للصراع.

وأفاد مكتب كارني بأنه سيتم تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية على البنزين والديزل مؤقتًا ابتداءً من يوم الاثنين.

وقال مكتبه في بيان: "يشهد العالم تغيرات متسارعة. واستجابةً لذلك، تُركّز الحكومة الكندية الجديدة على ما يُمكننا التحكم فيه".

وأوضح مكتب كارني أن هذه الخطوة "إجراء مسؤول سيُخفّض تكاليف التشغيل لسائقي الشاحنات والشركات" ويُوفّر المال للكنديين.

وقد ارتفعت أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وبلغ متوسط ​​سعر البنزين في كندا اليوم 1.73 دولارًا للتر، أو حوالي 6.50 دولارًا للجالون، وفقًا للجمعية الكندية للسيارات. وفي نفس الفترة من العام الماضي، بلغ متوسط ​​سعره 1.30 دولارًا للتر.