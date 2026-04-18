أكياس حشيش | تفاصيل معاقبة أجنبي بالمؤبد بعد ضبطه بمطار القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن المؤبد يحمل جنسية أجنبية لاتهامه بجلب جوهر الحشيش المخدر إلى داخل البلاد عبر مطار القاهرة.

أكياس بداخلها حشيش



البداية في مطار القاهرة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الخارج استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا، أسفر عن ضبط عدد من الأكياس بداخل كل منها مخدر الحشيش، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.