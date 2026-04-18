إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية في مزاولة نشاط إجرامي بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى قدرتهم على تسفيرهم للخارج بطرق غير مشروعة واختطاف موظف وسرقته بمدينة نصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن سير سيارة ملاكي بدون توقف، وتدلي أحد الأشخاص منها، مع الادعاء بمحاولة خطفه على يد مستقلي السيارة.

وتبين أنه أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة، لاحظت استغاثة أحد الأشخاص أثناء تشبثه بسيارة ملاكي، وعلى الفور قامت بملاحقة السيارة وإيقافها، وتم تحرير المجني عليه وضبط 3 من مستقليها، فيما لاذ آخر بالفرار وجارٍ ضبطه.

وبسؤال المجني عليه موظف بإحدى الشركات ومقيم بمحافظة الشرقية، أقر بأنه تعرف على المتهمين عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لتسهيل السفر للخارج بطرق غير مشروعة مقابل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، كما أنه اتفق معهم على اللقاء بالقاهرة، إلا أنهم استدرجوه واستولوا على مبلغ مالي منه تحت تهديد الإكراه، وحاولوا الفرار به، ما دفعه للتشبث بالسيارة حتى تدخلت القوة الأمنية.

وأقروا المتهمين بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.