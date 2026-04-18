لحظات الرعب .. القصة الكاملة لحريق 3 مصانع ضرب القناطر الخيرية

في مشهد مفزع هز أجواء القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اندلعت ألسنة اللهب بشكل مفاجئ داخل عدد من المصانع، محولة سماء المنطقة إلى سحب كثيفة من الدخان، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، ومحاولات مكثفة للسيطرة على الحريق.

شرارة صغيرة يُعتقد أنها نتيجة ماس كهربائي كانت كفيلة بإشعال البداية، في ثواي، تسللت ألسنة اللهب داخل أحد المصانع، ثم راحت تزحف بلا رحمة، تلتهم الأخشاب والبلاستيك، وتجد في كل زاوية وقودًا جديدًا يزيدها شراسة، لم تمضي دقائق حتى ارتفعت سحب الدخان الكثيف، معلنة أن الأمر لم يعد مجرد حريق عادي.

دب الذعر في المكان، وبدأ العمال في الهروب، يركضون بين الممرات بحثًا عن النجاة، بينما تعالت أصوات الاستغاثة، وبعدها امتدت إلى مصنعين آخرين، وكأنها ترفض التوقف.

في الخارج، بدأ الأهالي يتجمعون، يراقبون المشهد بقلق وخوف، فيما انطلقت صفارات سيارات الإطفاء تشق الطريق بسرعة نحو موقع الحادث، دقائق بدت كالساعات، قبل أن تصل قوات الحماية المدنية وتبدأ معركة صعبة ضد النيران.

وبين محاولات الإخماد المستمرة، وقرارات عاجلة بقطع الكهرباء والغاز، كان الهدف واضحًا، إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومنع الحريق من ابتلاع المزيد.

ومع استمرار الجهود، بقيت القصة مفتوحة على كل الاحتمالات، حتى تعلن اللحظة التي تنطفئ فيها آخر شعلة، ويعود الهدوء إلى مكانٍ لن ينسى ما حدث فيه بسهولة.

تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.



وعلى الفور توجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد العظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف ميدانيًا.



حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية و(10) سيارات إطفاء التي انتقلت إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، كما تم التوجيه بقطع التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

وأسفر الحريق عن اندلاع النيران داخل مصنع لتصنيع الأخشاب على مساحة تُقدَّر بنحو 1000 متر مربع، كما امتدت إلى عدد (2) مصنع لحقن البلاستيك على مساحة 1000 متر مربع لكل مصنع، بإجمالي مساحة تصل إلى 3000 متر مربع للمصانع الثلاثة.



وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بين المصانع.

ووجه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، مع استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية حتى السيطرة الكاملة على الحادث.