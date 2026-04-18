انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق 3 مصانع بمنطقة عرب أبو الغيط بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بانتداب الأدلة الجنائية لفحص نشوب حريق شب فى 3 مصانع دائرة مركز القناطر الخيرية لمعرفة أسباب نشوبهم وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة القليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بعدد من المصانع بعزبة علي أفندي بمنطقة عرب مهدي أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية.

تفاصيل الحريق

وعلى الفور توجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد العظيم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف ميدانيًا، حيث تم الدفع بقوات الحماية المدنية و(10) سيارات إطفاء التي انتقلت إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه، كما تم التوجيه بقطع التيار الكهربائي وإمدادات الغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.



وأسفر الحريق عن اندلاع النيران داخل مصنع لتصنيع الأخشاب على مساحة تُقدَّر بنحو 1000 متر مربع، كما امتدت إلى عدد (2) مصنع لحقن البلاستيك على مساحة 1000 متر مربع لكل مصنع، بإجمالي مساحة تصل إلى 3000 متر مربع للمصانع الثلاثة.



وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب الحريق يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران وامتدادها بين المصانع.

وتابع محافظ القليوبية الحريق ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد ومنع تجدد اشتعال النيران، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت، مع استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وقوات الحماية المدنية حتى السيطرة الكاملة على الحادث.