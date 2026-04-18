زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية .. وتطالب الجمهور بالدعاء له | خاص

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن اخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مؤكدة استمرار وضعه تحت الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.



وأوضحت زوجته في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن الفنان ما زال يتلقى العلاج داخل العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، مع استمرار المتابعة الدقيقة من الفريق الطبي.



وأضافت أن الأسرة تتابع بشكل مستمر اخر المستجدات الطبية والتقارير الصادرة عن الأطباء، للاطمئنان على تطورات حالته أولًا بأول.

واختتمت حديثها بمناشدة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، متمنية أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

زوجة سامى عبد الحليم تنفى تولى خالد النبوى علاج زوجها

وكانت أصدرت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم بيانًا عبر الصفحة الرسمية للأسرة على موقع فيسبوك، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي النجم خالد النبوي علاج زوجها على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم أن زوجها يتلقى العلاج من خلال التأمين الخاص به التابع لـأكاديمية الفنون، إلى جانب امتلاكه تأمينًا آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إليه حتى الآن.

وأضافت في بيانها أن الدكتور سامي "مستور" ويتلقى الرعاية اللازمة من خلال إمكانياته الخاصة وتأمينه، مؤكدة أن أسرته هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يتعلق بحالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة دون الرجوع إليهم.

ووجهت الشكر للنجم خالد النبوي إلا أنها شددت في الوقت ذاته على رفض نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم.

وأكدت أن ما يتم تداوله من شائعات يمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه "بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة"، مطالبة بتحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في مثل هذه الظروف.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصداقية المهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها.