الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زوجة سامي عبد الحليم تكشف تطورات حالته الصحية .. وتطالب الجمهور بالدعاء له | خاص

كشفت زوجة الفنان سامي عبد الحليم عن اخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال الأيام الماضية، مؤكدة استمرار وضعه تحت الرعاية الطبية داخل العناية المركزة.

وأوضحت زوجته في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” ، أن الفنان ما زال يتلقى العلاج داخل العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة حتى الآن، مع استمرار المتابعة الدقيقة من الفريق الطبي.


وأضافت أن الأسرة تتابع بشكل مستمر اخر المستجدات الطبية والتقارير الصادرة عن الأطباء، للاطمئنان على تطورات حالته أولًا بأول.

واختتمت حديثها بمناشدة الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، متمنية أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية في أقرب وقت.

وكانت أصدرت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم بيانًا عبر الصفحة الرسمية للأسرة على موقع فيسبوك، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي النجم خالد النبوي علاج زوجها على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم أن زوجها يتلقى العلاج من خلال التأمين الخاص به التابع لـأكاديمية الفنون، إلى جانب امتلاكه تأمينًا آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إليه حتى الآن.

وأضافت في بيانها أن الدكتور سامي "مستور" ويتلقى الرعاية اللازمة من خلال إمكانياته الخاصة وتأمينه، مؤكدة أن أسرته هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يتعلق بحالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة دون الرجوع إليهم.
ووجهت الشكر للنجم خالد النبوي  إلا أنها شددت في الوقت ذاته على رفض نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم.

وأكدت أن ما يتم تداوله من شائعات يمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه "بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة"، مطالبة بتحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في مثل هذه الظروف.
واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصداقية المهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها.

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

فريق جراحى

تدخل جراحي دقيق بمستشفى دكرنس العام ينقذ حالة حرجة في جراحة المخ والأعصاب

انجاز طبي بمستشفي جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يعلن نجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث يزن 2 كجم من طفلة 10 سنوات

المتهم

السخرية تحولت لمساءلة قانونية.. ضبط شاب صوّر مواطنين داخل مكتب تجنيد بسوهاج

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد